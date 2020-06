Borja Iglesias se pinta las uñas contra el racismo y recibe insultos homófobos.

El futbolista del Betis, Borja Iglesias, acudió a entrenar con las uñas pintadas de negro como muestra de apoyo hacia todas las personas en el mundo que protestan contra el racismo y la violencia policial tras el homicidio de George Floyd en Estados Unidos. El deportista publicó una imagen en su cuenta de Twitter para difundir el gesto, que no gustó a todos sus seguidores. Iglesias recibió una oleada de tuits homófobos.

Los insultos fueron varios: "Qué cojones es esto", "maricón", "no me lo creo"... y sus críticos llegaron incluso a criticar sus habilidades en el campo.

Y claro llegan las respuestas... pic.twitter.com/ypCc0mWRD7 — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Vamos Borja!! Qué despues de 27 jornadas ya es hora de empezar a hacer tu trabajo que es marcar!! Un saludo crack. — GolDeLoren (@BetisFansSur) June 3, 2020

A ver si también te consciencias para marcar goles — Ale Rodríguez (@Betisebasta88) June 3, 2020

Borja zanjó la polémica de forma tranquila: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", en su perfil de Twitter.

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020

Pero, no todo fueron ataques. Un gran grupo de seguidores envió mensajes de apoyo al jugador para celebrar su gesto hacia la población negra que se manifiesta en estos momentos contra la violencia racial en Estados Unidos y el mundo.

¡BRAVO! El mundo necesita a muchos más deportistas como tú. 👏🏾👏🏿👏🏼🏳️‍🌈#StopRacismo #StopHomofobia — Javier Ruiz (@rsjavi) June 3, 2020