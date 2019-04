'R.' S., el boxeador de La Falange: "Somos más deportistas falangistas de los que la gente cree"

"¡Sube al ring por amor al boxeo y por la unidad de España!", grita el speaker de la última pelea de Ó. S. S., 'R.', ex campeón de España de los pesos pluma y superpluma. En la pernera de su calzón, el escudo del yugo y las flechas. En la grada, el Jefe Nacional de La Falange, Manuel Andrino, y Carlos Rodríguez, máximo mandatario del TNS, el sindicato vertical. Es el cuadro habitual en las peleas del boxeador falangista.

"No hay que esconderlo. Apoyo a José Antonio Primo de Rivera, soy militante de La Falange. Y en el deporte hay muchos más falangistas de los que la gente cree, pero si ellos no lo dicen, no lo voy a hacer yo". 'R.', de 34 años, habla con total franqueza de sus ideas políticas. Y, por lo que dice (y aparenta saber de lo que habla) nos llevaríamos más de una sorpresa al saber que algún deportista famoso es camarada suyo.

Hijo de José Sánchez 'Josan', boxeador profesional en los 50, 'R', que es funcionario, es uno de los tipos más conocidos del boxeo español, un deporte que algunos ligan al Régimen franquista aunque tenga entre sus aficionados más ilustres a Ramoncín o los hermanos Bardem, reconocidos izquierdistas: "El boxeo no es de nadie. Ni de izquierdas ni de derechas. Y de esos que me nombras como gente de izquierdas aficionados al boxeo... me descojono de ellos. Son unos aburguesados", dice S. S.

No es habitual ser de Vallecas, barrio obrero madrileño de tendencia claramente izquierdista (el distrito de Puente de Vallecas es el único de Madrid capital en el que no ganó el PP en las últimas elecciones autonómicas), y ser falangista, aunque 'Rayito' mantiene que "el falangista lucha por el obrero, y en Vallecas es uno de los sitios donde La Falange saca más votos". También se declara indignado... a su manera: "Algunas de las cosas que dice el 15-M las reivindicamos nosotros de toda la vida; como una vivienda digna para todos. Tenemos ideas que firmaría muchísima gente", asegura.

'R.' es abiertamente contrario "a esta democracia, que es una dictadura mala encubierta". "Los falangistas no somos nazis", dice. "pero eso sí: esta democracia yo me la paso por los cojones. ¿Es una democracia ésta que por todo te cobra y todo te lo prohibe?"

S., ya en la parte final de su carrera, quiere crear una asociación de boxeadores que mejore sus condiciones laborales. Es su gran objetivo. Bueno, el segundo: "Boxeo y lucho por la unidad nacional. Para mí es lo más importante".