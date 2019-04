"Voy a dar mucha guerra": Caparrós anuncia que sufre una leucemia crónica

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós ha anunciado tras el encuentro ante el Valladolid que padece una leucemia crónica. El técnico sevillista ha afirmado que la enfermedad no le impedirá el desarrollo normal de su profesión y que seguirá estando al frente del banquillo del club hispalense.

El Sevilla sigue en línea recta en su camino hacia la Liga de Campeones tras imponerse por 0-2 en los últimos minutos a un Real Valladolid que mereció más, pero que no terminó de encontrar soluciones en el área. Al finalizar el partido Caparros ha informado a los medios reunidos en la sala de prensa del estadio del Valladolid sobre su salud, algo que se rumoreaba desde hacía un tiempo.

"Quiero aclarar ha habido una serie de comentarios. Me hierve la sangre roja pero ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca. Tengo una leucemia crónica no me impide para nada en mi profesión y hago mi vida normal", declaró.

El entrenador añadió que quiere "disfrutar de mi profesión. Dar las gracias a mis jugadores, al club y al presidente. No tengo tratamiento. Gracias a la dirección deportiva y quiero disfrutar como entrenador. Y enchufado más que nunca. No voy a hablar más del tema. Para que todo el mundo se quede tranquilo", concluía.