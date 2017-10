Un incombustible Vincenzo Nibali reina en Lombardía por segunda vez

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) se ha llevado la victoria en la 111º edición del Giro de Lombardía, que se ha disputado entre Bérgamo y Como bajo una distancia de 247 kilómetros, y, de esta manera, consigue su segunda corona en la carrera italiana después de la obtenida en 2015.



La 'Clásica de las hojas muertas' partió de inicio con algunos favoritos, como los colombianos Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (Cannondale), uno de los corredores más en forma, el español Mikel Landa (Sky) y sin olvidar al vencedor de 2015, Vincenzo Nibali, que volvió a demostrar su fuerza y empuje en esta dura carrera.



El quinto 'monumento' de la temporada arrancó con una fuga protagonizada por seis ciclistas: Davide Ballerini (Androni), Jacques Van Rensgurg (Dimension Data), Lorenzo Rota (Bardiani), Mathias Le Turnier (Cofidis), Pierpaolo De Negri (Nippo-Vini) y Lennard Hofstede (Sunweb), que llegaron a conseguir una ventaja de hasta 10 minutos con el pelotón. La distancia bajó paulatinamente gracias al gran ritmo del pelotón, que dio caza a los corredores.



Con la subida a Sormano, Mickaël Chérel (AG2R), Laurens De Plus (Quick-Step) y Le Turnier tomaron el mando de la carrera pero fue el francés Chérel el que coronó en solitario el puerto. En el descenso, a falta de 40 kilómetros, llegó el momento accidentado de la jornada. De Plus se fue al suelo en una espectacular caída. Su equipo informó, minutos después, que el corredor no sufría "heridas graves".



Tras esto, el español Pello Bilbao (Astana) logró conectar con el pelotón para dar caza a Chérel, cabeza de carrera, Philippe Gilbert (Quick-Step) y Alessandro De Marchi (BMC). La fuga fue neutralizada a 19 kilómetros de coronar Civiglio. Precisamente, en la subida, fue Thibaut Pinot (FDJ) el que consiguió abrir hueco aunque Nibali no estuvo dispuesto a ceder.

Cambio brutal de ritmo

El 'Tiburón' realizó un cambio de ritmo brutal y consiguió distanciarse del francés en el descenso, que no tuvo más opción que la de rendirse ante el coraje del italiano. Nibali, con una gran velocidad incrementó su ventaja respecto a Pinot. En la lucha por la tercera plaza Gianni Moscon (Sky) y Urán se mantenían a casi 50 segundos.



Pinot dio por acabadas sus opciones e incluso fue alcanzado por el francés Julian Alanphilippe (Quick-Step), que no pudo dar caza al italiano pero consiguió la segunda posición. El podio lo cerró Moscon y Quintana se quedó noveno.