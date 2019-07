¿Quién es Cori Gauff? La niña prodigio del tenis que ya gana millones en patrocinios

La pasada tarde, Cori Gauff hizo historia en Wimbledon ante los ojos atónitos de medio mundo. La tenista americana ganó a la todopoderosa Venus Williams, con siete Grand Slam a sus espaldas y numerosas victorias en su haber, con solo 15 años. Un hito que ya ha dado la vuelta al mundo, pues se puede decir que una niña ha vencido a una de las mejores jugadoras de la historia en uno de los torneos más importantes del mundo.

El rostro de la joven cuando acabó el partido reflejaba lo que sentía en esos momentos. Felicidad, adrenalina, incredulidad... Un cúmulo de sentimientos que ella misma contó a los periodistas, haciendo también referencia a sus padres, especialmente a su padre, llamado Corey, quien es su entrenador. Además, reveló que Venus, quien ganó su primer 'grande' cuando Cori ni había nacido, le felicitó tras el partido y le deseo mucha suerte. "Le dije que sin ella no estaría aquí, porque es mi gran inspiración", señaló la chica que hoy acapara numerosas noticias en la prensa mundial. Sobre todo, porque muchos se preguntan quién es esta niña que ha logrado vencer a una tenista consagrada 24 años mayor que ella.

Cori Gauff, a la que llaman cariñosamente Coco, nació el 13 de marzo del año 2004 en Atlanta, en una familia de deportistas, pues su padre jugaba baloncesto en la Universidad de Georgia y su madre era atleta de pista en la Universidad de Florida. Empezó a jugar al tenis a los 7 años y, a la vista de que tenía mucho talento, la familia se mudó a Florida para que allí pudiera entrenar con los mejores y poder convertirse en profesional.

Ya con 11 años fue seleccionada por el entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, para hacer un campus en Niza, si bien su padre ha sido su principal entrenador todo este tiempo. Así, el pasado año hizo su debut en un partido oficial y se hizo con el Abierto de Francia en categoría junior.

Ya este año, Gauff logró su primera victoria en un torneo de la WTA en el Open de Miami y hace tan solo unos días consiguió el pase para la fase final de Wimbledon, donde ha logrado su mayor gesta hasta la fecha, la cual muchas tenistas no consiguen nunca, pues ganar a una de las Williams no es tarea fácil, pero ella lo ha conseguido en primera ronda, donde Venus solo había perdido una vez. Ahora se ha convertido en la sensación del torneo y hay grandes esperanzas puestas en ella, aunque no debemos olvidar que tan solo tiene 15 años y este es su primer Grand Slam.

Las marcas se la rifan

Pero aunque para la mayoría de los mortales Cori sea una desconocida, en el ámbito del tenis ya lleva tiempo sonando su nombre. Hasta tal punto que las marcas ya se han fijado en ella. Y si lo han hecho, es por algo, ya que las grandes enseñas no suelen dar puntada sin hilo.

En concreto, ya son tres grandes firmas las que han apostado por ella para este año y se han convertido en patrocinadores. La primera es New Balance, marca deportiva con la que Gauff firmó un contrato para varios años en 2018, pasando a ser quien le equipa de arriba a abajo para todos sus torneos. Además, también tiene proveedor de raquetas, la firma Head.

Y hace unos meses se unió una más. Se trata del grupo de pasta italiano Barilla, cuyo logo aparece también en sus camisetas junto al de New Balance. Así, Forbes estima que la joven se embolsará este año 1 millón de dólares (cerca de 900.000 euros) en patrocinios, una cantidad que desde luego pocos chicos de 15 años ganan.

Y la cosa podría ir a más. Nike ya le ha echado el ojo y mantuvo una dura disputa con New Balance para ficharla el año pasado, por lo que no sería extraño que si continúa ganando le presente una oferta irrechazable. Por lo demás, la nueva 'niña prodigio' del tenis vive una vida como cualquier adolescente más.

Es amante de la música rap y entre sus ídolos está Jaden Smith, el hijo de Will Smith, además de Kendrik Lamar o Miss Mulato. Además, es muy familiar y le encanta pasar tiempo con sus padres y sus hermanos. Es decir, la vida de una chica de 15 años normal si no fuera porque ya es la gran promesa del tenis femenino.