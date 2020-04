El fútbol, en fuera de juego: ERTEs, caos de calendario y guerra entre organismos

Zapatero a tus zapatos; portero a tu portería. Eso debió de pensar Javier Tebas al leer el tuit con el que Iker Casillas difundió su solución acerca de la vuelta de las competiciones de fútbol tras la crisis originada por el Covid. El presidente de LaLiga no tardó en salir al paso –también a través Twitter– del exportero del Real Madrid y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por su parte, Casillas propuso volver a iniciar las competiciones dentro de tres o cuatro meses, con tal de terminarlas en diciembre, "jugándose en año natural", y adaptarse, así, al Mundial de Catar 2022. Tebas le respondió que eso solo significaría perder "miles de millones de euros". Además, concretó, "ya se están barajando nuevas fechas".

Casillas cree que, en el caso de que la pandemia esté controlada en tres o cuatro meses, todas las competiciones (liga, finales coperas, Champions y Europa League) se deberían de disputar entonces, de manera que el mundial de Catar 2020 no tendría por qué verse afectado. Pero Tebas solo ve inconvenientes al atrevimiento de Casillas: "Ya se han señalado nuevas fechas que nos van a permitir terminar la temporada. Retrasar el final y empezar con año natural supone perder una temporada. ¿Qué pasaría con los contratos de tv, de los jugadores, firmados por varias temporadas, que suponen miles de millones de euros?", espetó.

El 'problemón' de los ERTEs

No obstante, el del exguardameta no es el único frente que tiene abierto Tebas. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que lamentó que LaLiga apoyase los ERTE en los clubes españoles cuando siempre ha presumido de su "bien saneada economía". Además, ha recalcado que no permitirá "que se dejen de garantizar" sus "derechos laborales".

El presidente de LaLiga, igual que con Casillas, no se cortó un pelo a la hora de responder: "El control económico de LaLiga no tiene que ver con los efectos económicos del Covid-19". "Los jugadores del Barcelona, Betis, Atleti, Zaragoza, Osasuna y otros entienden que el control económico de LaLiga no tiene que ver con los efectos económicos de la pandemia. Y un ERTE es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor".

Lío con los plazos de la Champions

Lejos de las fronteras españolas, el parón en Champions y Europa League que ha provocado el virus también ha puesto a prueba la solidez de la máxima autoridad del fútbol europeo. La zozobra por excelencia estos días en la sede de la UEFA tiene que ver, cómo no, con la fórmula que se escoja para dar continuidad a las competiciones. Solventar la fase final a partido único, montar unos Play-Offs al estilo NBA y jugar los partidos durante el verano. Las opciones que están sobre la mesa serían esas; pero todavía no se ha tomado ninguna determinación.

La polémica del fin de semana la protagonizó el presidente del organismo rector del fútbol europeo, Aleksander Ceferin. Unas declaraciones suyas a la cadena de televisión pública alemana ZDF en las que habría puesto el 3 de agosto como fecha límite para terminar la Champions League empezaron a correr como la pólvora por todo el continente. A pesar del jaleo, la UEFA se apresuró en negar la mayor: el presidente fue "muy claro al no establecer fechas exactas para el final de la temporada". Posteriormente, el organismo indicó que "se jugarán partidos en julio y agosto si así lo requiere la situación".

Los embrollos económicos y las intrigas comerciales que rodean al fútbol le restan un poco –o un mucho– del romanticismo y la pasión con la que a muchos les gusta seguir el deporte rey. Sin embargo, la historia cuenta cómo la dimensión comercial es inherente a la profesionalización del deporte. Algunos hinchas están supliendo la falta de partidos y ligas con la serie de Netflix The English Game ('Juego de Caballeros', en español). A través de su trama se entiende a la perfección cómo la historia y el juego evolucionan a partir de que los jugadores comienzan a cobrar.

Hoy, el fútbol es, fundamentalmente, dinero. Por eso, cuando todo para, en las cabezas de los dirigentes gozan de más espacio los contratos, que los goles.