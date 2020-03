Los futbolistas del Barça ayudarán para que los empleados cobren todo su sueldo

Los futbolistas del FC Barcelona han aceptado la propuesta de rebaja de sueldos del 70% propuesta por el club, a causa de la crisis abierta por el coronavirus, y han anunciado que realizarán aportaciones "para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo" mientras dure esta situación. Así lo ha anunciado Leo Messi, capitán del equipo, en un texto que ha compartido en instagram, en el que recalca que los jugadores "siempre han tenido la voluntad" de rebajarse el sueldo que perciben.

"Por nuestra parte, ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70 por ciento de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el cien por cien de su sueldo mientras dure esta situación", anunció Messi en sus redes sociales. Además de aceptar el ERTE del club, la plantilla contribuirá a que los empleados cobren la totalidad de su sueldo, en una solución que era necesaria encontrar para los jugadores y que ha sido lo que ha demorado el poder publicar este acuerdo.

"Si no hablamos hasta ahora fue porque lo prioritario para nosotros era encontrar soluciones que fueran reales para ayudar al club, pero también a los que más perjudicados se iban a ver ante esta situación", explicó el capitán del primer equipo. "Estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y también a sus trabajadores", añadió. Por ello, Messi se ha mostrado molesto con quien, "desde dentro del club", ha insinuado que los jugadores del primer equipo de fútbol no iban a aceptar la bajada del suelo o que ponían trabas para el acuerdo, algo que sí hicieron y con más antelación el resto de equipos profesionales -baloncesto, balonmano, hockey y fútbol sala-. "No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", apuntó el '10'

El capitán del equipo ha acallado así los rumores acerca del rechazo de los deportistas a una rebaja, días después de que la Federació Catalana de Fútbol (FCF) anunciara el pasado viernes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causas de fuerza mayor, debido al cese de la actividad deportiva por el coronavirus, que afectaría a los trabajadores de la estructura federativa: "El expediente afecta a las catorce delegaciones y conlleva la suspensión del contrato de trabajo de 169 trabajadores, y la reducción de jornada al 25% de un total de 17 trabajadores, con la finalidad de mantener unos servicios mínimos de atención al público", comunicó. Además, la federación catalana optó por suspender todos los pagos a profesionales externos y a los proveedores no esenciales hasta que se recupere la situación de normalidad.