El Real Betis anuncia que Quique Setién no continuará la próxima temporada

El Real Betis Balompié y su entrenador, Quique Setién, han decidido que el técnico cántabro no siga al frente del primer equipo verdiblanco la próxima temporada, según ha anunciado el club en su página web.

"En los dos últimos años, Setién ha llevado al Real Betis de nuevo a competición europea, ha multiplicado de forma importante el valor de la plantilla verdiblanca, ha contribuido a potenciar el papel de la cantera y ha conseguido triunfos de enorme valor que pasarán a la mejor historia del Real Betis", subraya el club en un comunicado emitido esta tarde.

Por ello, el Betis desea "agradecer a Setién y a su cuerpo técnico el trabajo desarrollado durante estos dos años, en el que han contribuido al crecimiento deportivo y a la estabilidad de la entidad, y les desean lo mejor en su futuro personal y profesional".

"Gracias, Quique. Mucha suerte, Quique", concluye el comunicado de la web del club verdiblanco, cuyo equipo cerró la temporada con un triunfo sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu 0-2.

En la rueda de prensa después del encuentro, un emocionado Setién reconoció ser "una persona muy emocional", justificó. "La victoria de hoy tras los momentos que hemos pasado significa mucho. Sevilla hay que conocerla, hay que estar allí para entender su pasión para todo. Soy el primero que me tenía que haber educado mejor en ese aspecto. Hay que mirar la historia del Betis para ponerlo en un contexto. Por la calle muchos aficionados me dan abrazos y las gracias. Con eso me quedo y no con los gritos en un momento de frustración", añadió.