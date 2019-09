España gana con comodidad a Islas Feroe y continúa su camino hacia la Eurocopa

Sobre el papel, Islas Feroe no es un rival que pueda presentar muchos problemas para España. Sin embargo, en el mundo del fútbol se han visto cientos de ejemplos que, sobre el papel, eran simples trámites pero que, una vez empezó el rodar el balón, no lo fueron en absoluto para el equipo en teoría superior. Por ello, y con mucha solvencia, el combinado nacional español no ha dejado lugar para el error y se ha impuesto con solvencia por 4-0.

El delantero del Valencia CF, Rodrigo Moreno, abrió la lata cuando tan sólo se habían disputado 13 minutos del encuentro. Un gol tempranero que vino por un mal despeje de la defensa feroesa; Oyarzabal se hizo con un balón suelto, encaró al guardameta y en el último instante vio como Rodrigo se asomaba desmarcado por su derecha. El joven canterano de la Real Sociedad asistió para que el hispano-brasileño rematara a placer.

El equipo de Robert Moreno lo intentó en varias ocasiones más durante los primeros 45 minutos del partido pero la fortuna no sonreía a los españoles. La selección se fue a los vestuarios del estadio de El Molinón con una quincena de tiros a puerta.

Con el arranque del segundo tiempo, la selección volvía a hacer suya la bola y a dominar todo el encuentro. Rodrigo remató el 'run-run' de los aficionados españoles que veían que el gol se acercaba. El delantero volvió a encontrar el fondo de la red en el minuto 50cuando su disparo dentro del área rebotó en la defensa y despistó al cancerbero feroés. Después, Thiago avisaba de lo que se acercaba a los pocos minutos, con un remate de cabeza que salía a pocos centímetros de la portería de Islas Feroe.

Islas Feroe tuvo su oportunidad tras una fallo garrafal de Sergio Ramos. El defensa central del Real Madrid prácticamente regaló el esférico a un rival que encaró a David De Gea, tiutlar este domingo con Robert Moreno. El portero del Manchester United sacó su pierna derecha para evitar que el gol subiera al casillero del equipo isleño.

No fue hasta los últimos compases del partido cuando Paco Alcácer, que entró en el minuto 60 en sustitución de Mikel Oyarzabal, puso la guinda a una noche redonda en Asturias. En apenas siete minutos, el delantero del BVB Dortmund puso la punta de la bota en la trayectoria del centro raso de Thiago y metió la bola al fondo de la portería.

Con el partido prácticamente acabado, Alcácer aprovecha otro centro, esta vez de Gayà e iguala en goles a Rodrigo.