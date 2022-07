El español Carlos Alcaraz se despide de Wimbledon ante un Sinner intratable. 

El tenista español Carlos Alcaraz no pudo (6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3) ante el italiano Jannik Sinner este domingo en la ronda de octavos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, abandonado de su mejor versión en un día de máxima exigencia. El murciano, de 19 años, vio truncado su sueño verde en Londres por un Sinner intratable aunque le costó rematar la faena después de ver escaparse cinco bolas de partido. Un paso de gigante para el también joven jugador transalpino, que espera ahora a Tim van Rijthoven o Novak Djokovic en cuartos de final.

Alcaraz no fue el que suele ser en el último año, capaz de colocarse entre los favoritos en Londres a pesar de jugar solo por segunda vez en esta hierba inglesa. De hecho, el murciano saltó por primera ocasión en la Central este domingo, pero estuvo lejos de enseñar su juego alegre y arrollador ante Sinner. El italiano fue quien cortó por lo sano toda posible euforia rival. Sin apenas fallo y con un par de 'breaks', Sinner se apuntó un 6-1 en media hora. El español empezó perdiendo su saque en el segundo parcial y su gesto siguió más que contrariado, envidiando la velocidad y energía del italiano. Con ese único 'break', el 2-0 subió al marcador pero, sin tener su día, rendirse no era opción.

El de El Palmar salvó un primer juego exigente y, aunque no fue capaz de hacer daño al resto, se mantuvo de pie y fue amasando pequeñas victorias hasta el 'tie-break'. Ahí se subió en una montaña rusa en la que tuvo que salvar dos bolas de partido, pero logró forzar la cuarta manga con cierta mejoría de sensaciones.

A Sinner le pesó el momento, pero tampoco descarriló, capaz de salvar dos juegos muy apretados por Alcaraz al resto. Faltaba ese 'break' para abrir una nueva puerta a la épica, pero fue el italiano quien rompió con el 3-1 y fue capaz de nuevo de guardar su servicio. Al murciano le faltaba el último subidón, que no llegó. De nuevo Alcaraz se vio contra las cuerdas, salvando otras tres bolas de partido con su saque, pero el italiano ya no perdonó a continuación para meterse por primera vez en cuartos de final en el All England Tennis Club. Para el pupilo de Juan Carlos Ferrero, otra lección para aprender como el mes pasado en Roland Garros.