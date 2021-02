El final de 'Newlands', el campo icono de la vergüenza racista en Sudáfrica

En 1986 a Nelson Mandela aún le quedaban cuatro años para salir de la prisión de Robben Island. A doce kilómetros de distancia, el Newlands Stadium de Ciudad de Cabo, albergaba por aquellas fechas el que para muchos aficionados al rugby consideran todavía el partido de la vergüenza. Sobre el césped, como locales, los Springboks. Frente a ellos, una selección de los All Blacks rebautizada para su gira por tierras africanas como los Cavaliers con el objeto de evitar cualquier tipo de sanción por enfrentarse a un equipo donde estaba vetada la presencia de jugadores negros.

El campo, que durante épocas estuvo asociado a la sinrazón del apartheid, acaba de dar su adiós definitivo a los amantes del rugby el pasado mes de enero cuando Western Province cayó en la semifinal de la Currie Cup (la liga local de Sudáfrica) frente a los Sharks de Durban. Nada tuvo que ver la casualidad en la elección del estadio ni de la ciudad para aquel polémico partido justo en los años en que la represión racial se hizo más virulenta.

Ciudad del Cabo era la urbe donde por entonces la política segregacionista estaba más arraigada. A día de hoy continúa siendo la única en todo el país donde el alcalde no pertenece al Congreso Nacional Africano (ANC), de mayoría negra. Uno de sus líderes, Jessi Duarte, llegó a denunciar durante la última campaña electoral que en la provincia aún seguía "vivo" el apartheid y que, por tanto, había que liberarla de las garras de Alianza Democrática (DA), el partido que gobierna con mayoría absoluta desde 2009 en la provincia de Western Cape, la cuarta más poblada del país con seis millones de habitantes.

Ahora, el Newlands Stadium, el segundo campo de rugby más antiguo del mundo después de Lasndowne Road (Dublín), va a ser demolido. Está situado en la zona más elitista y muy próximo al clasista Kevin Grove Club que, por supuesto, es el club social más grande de una ciudad que durante siglos sirvió de abastecimiento a los barcos holandeses en su ruta hacia las Indias Orientales. Allí se practican los deportes típicos de los países de la Commonwealth. Todo muy chic y con el sabor añejo que destila el colonialismo británico. Así que resulta complicado ver por esos lares a alguien de color practicando golf, tenis, cricket o croquet. Muy cerca de allí está el enorme y pomposo campo de criquet donde Sudáfrica suele competir a nivel internacional.

Todo bastante lejos del ruidoso puerto, de su famoso acuario y de los suburbios de mayoría negra. Es como una foto en blanco y negro de hace más de medio siglo cuando el barrio fue declarado zona "only whites" (sólo blancos).El negocio del ladrillo manda, así que los aficionados de Western Province, y de su franquicia en el Súper Rugby, The Stormers, se mudarán al campo multiusos de Green Point Stadium (también llamado Cape Town Stadium), con capacidad para 64.000 espectadoras, que se construyó por capricho de la FIFA para ofrecer una pretenciosa imagen de modernidad de un país aislado internacionalmente hasta hace treinta años.

La excusa fue la celebración de Copa del Mundo de fútbol de 2010. Fue en ese mismo campo donde España eliminó a Portugal en octavos de final. Bajo el suelo de lujosas mansiones y de un impresionante centro comercial quedarán sepultados muchos recuerdos que la nación arcoíris que proclamó Mandela al llegar al poder no ha podido ni querido olvidar. Está todo previsto. Nada de improvisar. Una voladura controlada, y en cuestión de segundos la estructura del estadio se vendrá abajo como un castillo de naipes.

Pese a todo, la dinamita no conseguirá sepultar todo el odio que aun perdura. La idea de construir hace más de 130 años el Newlands Stadium tuvo su origen en la decisión de la Western Rugby Football Union de comprar unos terrenos para la práctica de un deporte emergente como era el rugby. El mítico campo acogió su primer partido el 31 de mayo de 1890 en pleno periodo de entreguerras entre los boers (también conocidos como los afrikáans de origen holandés) y los ingleses. Se enfrentaron dos equipos con una gran rivalidad vecinal: Villagers y Stellenbosch University. Un año más tarde se celebró el primer partido internacional contra los que hoy en día se conocen como los British and Irish Lions (una selección formada por los mejores jugadores de ambas islas).

La leyenda del campo empezaba a forjarse, y eso que en aquella época solo cabían alrededor de 2.500 personas y que tardaron más de 30 años en construir una grada de hormigón. La primera tribuna se edificó en 1927. Fue a partir de entonces cuando comenzó a acoger con cierta regularidad partidos internacionales. Era la época en la que el equipo de Western Province era el amo y señor de la Currie Cup (la liga local de rugby). Los All Blacks fueron sus primeros visitantes a nivel internacional y más tarde les siguieron el resto de las grandes potencias mundiales.

Tras la II Guerra Mundial, Sudáfrica dio comienzo en 1948 a su política segregacionista basada en el ideario nazi. La diplomacia siempre prefirió mirar hacia otro lado y eso favoreció que las desigualdades raciales duraran demasiado tiempo. Leves sanciones, boicots a determinados productos y algún que otro reproche de la clase política no impidió que solo los jugadores blancos pudieran competir con los Springboks.

De aquella época de la posguerra los aficionados sudafricanos guardan en la memoria un partido frente a los All Blacks. Fue en 1948 cuando un veterano de la II Guerra Mundial de nombre Okey Geffin logró transformar cinco golpes de castigo que dieron la victoria por 15-11 frente a sus eternos rivales. Las crónicas de la época hablan de que hasta los policías daban saltos de alegría a pie de campo. Eso lo aprovechó la multitud para saltar al césped y agasajar a sus héroes liderados por su capitán Felix Du Plessis, el padre del que año más tarde fuera también estrella de los Springboks Morné du Plessis.

Así se llega a 1977 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, tras aprobar la prohibición de la venta de armas al régimen de Pretoria, logró colar una cláusula que suponía en la práctica eliminar cualquier tipo de intercambio cultural, educativo o deportivo con el país africano. Ese aislamiento provocó que ninguna selección volviera a pisar el césped del Newlands Stadium durante más de tres lustros, salvo en el caso de algún combinado internacional sin defender ninguna bandera.

Porque los Cavaliers no fueron los únicos. En 1984, es decir, dos años antes que los neozelandeses, los argentinos, rebautizados para la ocasión como Hispanoamérica XV, ya se habían pasado también por el forro los vetos adoptados por la ONU hacia Sudáfrica. Claro que el que mandaba entonces era el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los militares que había derrocado del poder tras un golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón.

Todo cambió para bien a partir de 1989. Un derrame cerebral fue el causante de que el entonces primer ministro Pieter Botha renunciara al cargo. Le sucedió Frederick Williem de Klerk. Su gesto más significativo para visualizar que iba en serio y que todo iba a dar un giro de 180 grados, fue su decisión de excarcelar al preso número 46.664 de Robben Island, después de haber estado 27 años encerrado entre cuatro paredes. Fue entonces cuando los negros, que representaban casi al 80% de la población, pudieron volver al Newlands Stadium y ver los partidos en localidades mezclados entre los blancos. Antes, solo podían presenciarlos con sus traseros pegados a bancos de madera situados junto a los postes, esto es, donde la visibilidad era mucho menor.

Como curiosidad, nunca se permitió que la gente acudiera al campo con guitarras, tambores o con las ruidosas vuvuzelas. La Copa del Mundo de 1995 sirvió para que el estadio fuera remodelado y para que los Springboks se lucieran en la primera fase contra Australia y Rumanía. Sobre ese mismo césped los 52.000 espectadores que el 18 de julio abarrotaban el campo aquel día vieron cómo Jonah Lomu destrozó a los ingleses en semifinales con cuatro ensayos. Para la historia aquel posado de balón junto al banderín que señala la zona de marca que hizo el ala neozelandés tras zafarse de dos adversarios y pasar por encima del zaguero inglés Mike Catt. El éxito deportivo de aquella proeza fue la excusa perfecta para tratar de blanquear y poner tierra de por medio al odio racial. Fue un intento loable pero muchas heridas siguen sin cicatrizar.

"Los hechos siempre son menos de lo que realmente sucedió", dejó escrito la Nobel de Literatura sudafricana de color Nadine Gordimer. La estrecha relación entre deporte y política sigue vigente aun después del apartheid. De aquella época del "only whites" surgió un movimiento entre los aficionados de color que vivían en ciudad del Cabo llamado Cape Crusaders al que llegaron a apoyar algunos ministros de Mandela como el de Finanzas Trevor Manuel. Su nombre viene tiene su origen en un grupo de seguidores del rugby que vivieron en sus carnes la política del apartheid. Crusaders es la franquicia neozelandesa del Súper Rugby con más títulos y cuando acudía al Newsland Stadium los integrantes del Cape Crusaders, que lucen camiseta roja como el conjunto de Nueva Zelanda, no cesaban de apoyarles, lo mismo que cuando se enfrentaban a los All Blacks.

Es, sin duda, la respuesta a muchos traumas del pasado. Y es que la mayoría de sus miembros son hijos o nietos de aquel numeroso grupo de gente que fue despojada de todos sus derechos en favor de la minoría blanca. Lo único que veían en los jugadores locales (Stormers) eran descendientes de afrikáans e, indudablemente, lo asociaban a la brutalidad policial a la que estuvieron sometidos. Es difícil olvidar la violencia con que sacaban de sus casas a los detenidos por ser activistas negros o la prepotencia con la que destruían sin miramientos sus viviendas con excavadoras.

Surgió el debate entonces entre los que consideraban una traición dar la espalda tanto a los Springboks como a los equipos locales de Ciudad del Cabo o un acto de lealtad hacia sus antepasados víctimas del sistema segregacionista. Otra Copa del Mundo en 2019 y el aumento de la presencia de jugadores negros tanto en los clubes como en la selección, algo que es obligatorio por ley, ha hecho que la situación se haya reconducido poco a poco. La elección como capitán del jugador de color Siya Kolisi ayudó mucho, lo mismo que fuera el propio Kolisi el encargado de alzar la Webb Ellis Cup en el último mundial de Japón. Otro dato. La plantilla de los Stormers que comenzó a disputar la última edición del Super Rugby tenía un 20% de jugadores negros