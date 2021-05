El fútbol (salvo que seas Messi) es así: "Estudio para mi futuro sin balón"

Van en el minuto 89 del partido y Santiago Canedo se prepara para atajar un posible gol del equipo contrario. No anotan, el árbitro toca el pitido final y el chico de 25 años celebra junto a su equipo, el Bergantiños Fútbol Club, que hoy se encuentra en el grupo uno de la tercera división. A pesar de la felicidad que le invade al jugar, Santiago sabe que en algún minuto se va a retirar, por lo que decidió complementar su carrera de futbolista con estudios universitarios: "Quise especializarme y complementar el fútbol con una profesión a la que pueda dedicarme cuando sea mayor". Así como él, más de 2.000 afiliados a la Asociación de Fútbol Española (AFE), decidieron estudiar un curso profesional o realizar una carrera universitaria durante la temporada de 2019/2020.

"Me encantaría vivir de este deporte y seguir jugando, pero cuando llegue el momento de retirarme o si se me 'acababa la chispa', mi idea sería seguir viviendo del fútbol y convertirme en profesor", asegura Canedo, por lo que decidió estudiar, ya hace dos años, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) en la Universidad de La Coruña y es parte del 33,5% de los miembros en estudiar esta carrera. Para ello optó a una de las becas oficiales que entrega la AFE a los afiliados que lo soliciten. Ya es la segunda vez que coge esta ayuda, porque unos años antes, realizó un curso de la UEFA B para ser entrenador.

Cristina Postigo es defensa del Granada Club de Fútbol hace un año y decidió estudiar Educación Primaria porque le gustaría ser profesora de educación física el día de mañana cuando 'cuelgue las botas'. "Mi sueño sería seguir jugando todo lo que pueda pero a la vez ir formándome, así, cuando tenga que tomar una decisión, no me tiraré al vacío", cuenta. Su compañera de equipo, Raquel García, también estudia educación primaria porque le encantaría "estar rodeada de niños en un futuro" y poder enseñar. "Por lo menos en lo que estamos jugando nos formamos, porque sino, cuando se nos acabe el fútbol nos veremos sin salida", agrega la mediocampista.

Un estudio realizado por la asociación, asegura que el grado más estudiado es la de Santiago, ya que existe "gran interés en un área en el que se desenvuelven perfectamente desde los inicios de su carrera deportiva, para continuar en el mismo una vez dejan de ser deportistas profesionales". Según cuentan a La Información las autoras del informe 'Empleabilidad de los y las futbolistas tras el fútbol', Marta Pintado y Fe Robles, de los departamentos de Formación y relación con el afiliado de la AFE, se ha visto un claro aumento en el uso de este tipo de beca. En la generación 2018/19, hubo 1.799 solicitudes de parte de los afiliados y para el siguiente año se aumentó en más de 500 personas, alcanzando las 2.301 peticiones.

De Messi a tercera división

"Es muy difícil llegar a alcanzar el éxito como el de jugadores como Messi o Iniesta", asegura 'Santi', quien bromea al comentar que "si llegas a esos niveles no te hace falta trabajar después de jubilarte... así yo también estaría tranquilo". Por su parte, las chicas insisten en que la historia para el fútbol femenino es diferente y sienten que es complicado llegar a lo alto, aunque no imposible: "Cada vez hay más posibilidades para las mujeres y más jugadoras que se dedican realmente a ello", dice Cristina, pero asegura que siempre es mejor estar preparadas para el futuro y seguir con la formación profesional porque "no sabes lo que puede pasar, depende de muchos factores".

Raquel, que acaba de cumplir los 24 años, lleva dieciocho años jugando: comenzó en el equipo de su barrio llamado 'El Puerta Bonita', hasta que fichó para las categorías inferiores del Atleti. Ahora cumple un año en el Granada C.F. y cuenta con mucha ilusión su paso por este equipo. Sin embargo, al igual que Cristina, cree que actualmente no pueden vivir de este deporte y por ello "muchas de mis compañeras nos estamos formando en nuestras respectivas especialidades".

El principal objetivo de estas becas es "incentivar y concienciar a los futbolistas desde jóvenes que es muy importante que se especialicen", para ello ofrecen apoyo de 750 euros para quienes quieran estudiar cursos no oficiales, y un monto de 1.000 euros para los que decidan tener estudios superiores. "Nuestra idea es que sigan estudiando para que cuando llegue el momento de retirarse, puedan recolocarse en el mundo laboral. Sabemos que su carrera es limitada y buscamos las mejores opciones para ellos", explican Marta y Fe, y que para ello realizan convenios con diferentes universidades e instituciones.

No son los únicos, porque algunos jugadores de las grandes ligas también se han preparado para tener un futuro laboral después de su paso por las canchas. Por ejemplo, Juan Mata, el centrocampista del Manchester United, estudió Ciencias de la Actividad y del Deporte, y luego se graduó en marketing. Y también existen casos como el de Andrés Iniesta, que aunque tenga ingresos de 30 millones de dólares, decidió compatibilizar los estudios de INEF a la vez que jugaba en el Barcelona. Santiago, Cristina y Raquel, intentan seguir con su futuro y aprovechar al máximo los años que les queden en un club... Por ahora con cada batalla en el campo de fútbol suman otro partido para su carrera, mientras que los minutos extras del partido, los utilizarán para su 'tercer tiempo': una carrera profesional.