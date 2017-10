Un Madrid sin juego y sin gol tira media liga ante un Girona que hace historia

El Real Madrid ha caído derrotado (2-1) en Montilivi ante el Girona FC con goles de Stuani y Portu en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander, viendo así rota su racha de 13 victorias consecutivas a domicilio y descolgándose a ocho puntos del liderato que marca el FC Barcelona.



Girona vivió una tarde histórica viendo como el Real Madrid visitaba por primera vez su casa y la abandonaba dejándose tres puntos por el camino. El Madrid pegó primero con Isco como goleador pero el cuadro catalán, que salió desde el inicio muy intenso, no bajó el ritmo en los 90 minutos para darle la vuelta al marcador y evitar la reacción de los 'merengues', que tuvieron ocasiones pero no supieron materializarlas.

.Los de Pablo Machín saltaron al césped de Montilivi con el objetivo de mantener una presión muy alta y agresiva para ahogar al Madrid y no dejarle crear. Los de Zidane no eran capaces de superar las primeras líneas del Girona para conectar con los jugadores de ataque y encadenaban una serie de errores en el pase que aprovechaban los locales para crear peligro en la portería de Kiko Casilla.



En los primeros minutos, el Madrid no se encontraba en el campo y solo Isco se gustaba, dejando algunos detalles de calidad. La primera ocasión del partido la tuvo el Girona con un centro de Maffeo que se envenenó sin que la tocara nadie y que cerca estuvo de meterse dentro de la portería, estrellándose en el palo.



Y de esa jugada salió el primer gol del Madrid. Ramos recogió el rechace e inició una contra que acabó culminando Isco rematando a placer. El malagueño aprovechó el mal despeje del guardameta local al no poder atrapar el potente disparo de Cristiano desde la frontal y dejar el balón muerto en el área pequeña para abrir el luminoso.



Con el gol, el Madrid tuvo algunas oportunidades para ampliar la renta pero ni Cristiano ni Benzema supieron definirlas. Aún así, los locales no se amedrentaron con el gol y siguieron compitiendo con su idea de 'morder' muy arriba y complicarle la salida a su rival. Lo que le llevó a disfrutar de varias ocasiones para igualar el resultado antes del descanso, la más clara la tuvo Portu que cabeceó un centro de una manera un tanto extraña, estrellando el balón de nuevo en el palo y paseándose por la línea de gol.



Falta de puntería y de juego



Lejos de notar el cansancio acumulado por el esfuerzo, los de Pablo Machín volvieron de vestuarios con la misma intensidad y a los 10 minutos Stuani recogió un balón en la frontal y cuando parecía que iba a disparar, realizó una buena maniobra para deshacerse de Nacho y colar el balón por el palo corto para poner tablas en el marcador.



Sólo cuatro minutos después, otro arreón de los catalanes acabó con el esférico dentro de la red. Kiko Casilla le sacó, con un pie providencial, un balón a Stuani que recibió un pase en profundidad de Granell. El rechace lo empaló Maffeo de primeras y Portu desvió la trayectoria lo suficiente para darle la vuelta al partido.



Zidane intentó reaccionar sacando del campo a los dos laterales para dar entrada a Lucas Vázquez y Asensio para dar más velocidad y profundidad. Cambió el dibujo y retrasó a Casemiro para jugar con tres centrales e irse al ataque con todo. Con esto el Madrid disfrutó de más ocasiones que en la primera parte pero la falta de gol de los arietes 'blancos' en LaLiga sigue en auge.



Los espacios que generó el Madrid al volcarse por completo en ataque, lo aprovecharon los catalanes para seguir llegando con peligro a la portería visitante. Los últimos minutos del encuentro fueron un 'toma y daca' de ambos conjuntos en los que se pudo ver un gol en cualquier parte del campo.