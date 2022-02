Fútbol, baloncesto... el deporte veta a clubes y deportistas rusos por la guerra.

La FIFA ha anunciado la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022 tras la recomendación hecha este lunes por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos" en ninguna de ellas. La decisión, que deja a la selección rusa fuera de la terna por la clasifiación mundialistas de este año, se ha realizado en la tarde de este lunes y de forma conjunta a la exclusión de los clubes rusos de las máximas competiciones europeas por parte de la UEFA, a causa de la invasión de Ucrania.

La medida planteada por el COI y adoptada ya por federaciones internacionales de otros deportes pretende "proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes". Inicialmente, la FIFA había anunciado una serie de medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania, entre ellas que no se dispute en su territorio competición internacional alguna, además de vetar su bandera y su himno. De acuerdo a esas medidas, Rusia sólo podría haber jugado con el nombre 'Unión de Fútbol de Rusia (RFU)' y sus encuentros como equipo local los disputaría en campo neutral y sin público.

Hasta el momento las federaciones de Inglaterra, Albania, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Polonia, Noruega, Escocia, Suiza, Suecia, Francia y Gales han anunciado que no se enfrentarán a Rusia en ninguna competición y categoría. La FIFA reiteró el domingo, tras las primeras medidas contra Rusia, su condena al uso de la fuerza por parte del ejército ruso en su invasión de Ucrania. "La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania", señaló. También hizo "un nuevo llamamiento para que se restablezca urgentemente la paz y para que se inicie inmediatamente un diálogo constructivo".

La decisión se ha tomado en conjunto con la UEFA, que también ha decidido acabar con la participación de los clubes europeos en todas las competiciones europeas (Champions League y Europa League). "Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean selecciones nacionales representativas o clubes de fútbol, queden suspendidos de su participación tanto en las competiciones de la FIFA como de la UEFA hasta nuevo aviso", informó este lunes la UEFA en un comunicado tras la reunión del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la UEFA.

También de la Euroliga

Por su parte, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) ha decidido suspender la participación de los equipos rusos en las principales competiciones baloncestísticas del continente. Así, equipos como el de CSKA Moscú, UNICS Kazan y el Zenit de San Petersburgo dejarán de participar en la Euroliga, mientras que el Lokomotiv Kuban Krasnodar quedará apartado de la EuroCup, según han informado en un comunidado. En dicho texto, la Euroliga reiteró su "firme compromiso con la paz, contra cualquier acto de violencia o guerra" e inssitió en que seguirán haciendo uso de su voz para "promover el respeto, la inclusión y la diversidad, valores que se encuentran en el centro de la organización y sus equipos".

"La Euroliga monitorea continuamente la evolución de la situación. En caso de que no evolucione favorablemente, se anularán todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos para configurar la clasificación de las ligas", añadió. El CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu, afirmó que están "consternados por los terribles acontecimientos que tienen lugar en Ucrania tras la invasión de Rusia". "La Euroliga y sus equipos están profundamente arraigados en sus comunidades. En una situación como la que tenemos hoy, es nuestra responsabilidad apoyar a esas comunidades y expresar sus creencias", señaló.

"El deporte no es política y no debe ser interferido por la política, pero no podemos quedarnos pasivos ante una crisis social tan terrible con tanto sufrimiento de personas inocentes y, al mismo tiempo, viendo el apoyo que nuestras comunidades en todo el mundo", expresó sobre la decisión de suspender la participación de los equipos rusos. Finalmente, recalcó que no culpan a los clubes rusos. "Lamentablemente, sin embargo, la gravedad de la situación no nos ha dejado más remedio que suspender todos los partidos que involucren a equipos rusos, al menos por el momento, y esperar que esta situación termine lo antes posible"", deseó.

La petición del COI

La decisión de la FIFA y de la Euroliga llega tras la petición de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), en la que se solicitaba a las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos que no inviten ni permitan la participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales para "proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes". "El Movimiento Olímpico está unido en su misión de contribuir a la paz a través del deporte y unir al mundo en una competición pacífica más allá de todas las disputas políticas. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, los Campeonatos del Mundo y las Copas del Mundo y muchos otros eventos deportivos unen a atletas de países que están en confrontación y, a veces, incluso en guerra", reiteró este lunes el COI.

Además, el Comité Ejecutivo del COI, basándose en las circunstancias excepcionales de la situación y considerando la "extremadamente grave violación de la Tregua Olímpica", tomó la decisión de retirar la Orden Olímpica Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa; Dmitry Chernyshenko, viceprimer Ministro de la Federación Rusa; y Dmitry Kozak, jefe adjunto de Gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial. Finalmente, el COI agradeció los muchos mensajes de paz de los deportistas y miembros de la comunidad olímpica mundial, especialmente los de los deportistas rusos. "El COI se compromete a continuar y fortalecer sus esfuerzos de asistencia humanitaria. Por lo tanto, ha establecido un fondo de solidaridad", finalizó el texto.