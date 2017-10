Hamilton logra su cuarto título mundial en México tras una salida de infarto

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se proclamó campeón mundial de Fórmula Uno, por cuarta vez, este domingo, al acabar noveno el Gran Premio de México, que ganó el holandés Max Verstappen (Red Bull) y en el que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue cuarto.



A Hamilton le bastaba ser quinto; o acabar noveno, siempre y cuando el alemán -al que no le valía un tercer puesto en ningún caso- no ganase una carrera en la que ambos se tocaron en la primera vuelta, pararon a reparar los desperfectos de sus monoplazas; y descendieron hasta los puestos traseros de parrilla, desde donde afrontaron el resto de la prueba.



Vettel remontó hasta el cuarto, acabó la carrera por detrás de los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) -segundo este domingo- y Kimi Raikkonen (su compañero en Ferrari); y el inglés festejó su cuarto título mundial, después de los de 2008 (con McLaren) y los de 2014 y 2015, con su actual escudería. A falta de dos carreras para la conclusión del campeonato, el Gran Premio de Brasil y el de Abu Dabi.



El francés Esteban Ocon (Force India) fue quinto en una prueba en la que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (McLaren-Honda) fue décimo -justo detrás de Hamilton- y su compatriota Carlos Sainz (Renault) abandonó, a falta de doce vueltas para el final de la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.



El canadiense Lance Stroll (Williams) fue sexto, por delante del ídolo local, el mexicano Sergio Pérez (Force India), y del danés Kevin Magnussen (Haas), que concluyó octavo. La siguiente prueba, el Gran Premio de Brasil, se disputará el próximo 12 de noviembre en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

"La fortaleza de mi corazón me ayudó"

Hamilton aseguró que la "fortaleza" de su corazón le "permitió seguir adelante" tras tener un percance en la salida que lo retrasó hasta la última plaza. "Tuve una buena salida, pero no sé qué pasó en la curva tres; le di mucho espacio a Sebastian (Vettel)", dijo el ya tretracampeón de 32 años.



Hamilton y Vettel chocaron sus autos en el arranque de la prueba lo cual perjudicó a los dos y facilitó la labor de Verstappen, con un fin de semana perfecto en México. "Viva México", dijo el piloto en español nada más acabar la carrera y quitarse el casco. Luego, reconoció tener seguidores en todo el mundo, pero ninguno con la energía de los mexicanos.



"Era difícil luchar cuando estaba 40 segundos atrás, pero la fortaleza de mi corazón me permitió seguir adelante sin rendirme. Este título se lo dedico a Dios, a mi familia y al equipo", señaló el inglés.



El británico, que antes había sido campeón en 2008, 2014 y 2015, saltó a abrazarse con sus mecánicos y demás miembros del equipo Mercedes, a quienes agradeció la posibilidad de convertirse en el tercer piloto tetracampeón de Fórmula Uno junto al francés Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) y el alemán Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013).