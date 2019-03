Joana Pastrana mantiene su trono del peso mínimo y suma su tercera corona

El boxeo español volvió a sonreír. En la semana de la mujer, la boxeadora española Joana Pastrana venció por decisión unánime (99-91, 99-91 y 100-90) a la mexicana Ana 'La Bronca' Arrazaola en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal (Madrid),que rozó el lleno, en su segunda defensa exitosa del titulo mundial del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo.

Con sus tres títulos mundiales Pastrana es solo superada por Javier Castillejo el campeón español de boxeo con más entorchados internacionales (cinco). Pastrana dominó la contienda de esta noche al hacer valer su envergadura y control de la distancia pese a que 'La Bronca' trató cercarla en las cuerdas con varias manos poderosas sin éxito.

La madrileña cuenta sus ultimas ocho peleas por victorias desde que perdiese a los puntos hace dos años con la alemana Tina Rupprecht. En el previo a la cita estelar, el albano, residente en Alemania, Ferik Keta venció al argentino Emilio Zarate por la vía rápida en el quinto asalto.

Keta continúa invicto, con 12 victorias en su haber y Zarate encadena su tercera derrota consecutiva y segunda por 'KO' técnico. En peso pluma, nulo entre el nicaraguense Sergio 'Torito' González y el español Mustafa Gueye, en un combate en el que la altura del canario - un metro ochenta centímetros- no fue una traba para 'Torito' durante los seis asaltos que duró la contienda. En la primera pelea profesional de la noche,en la categoría de peso medio, el español Kike Celís cayó por 'KO' técnico en el primer asalto ante el colombiano Diego Jair Ramírez en el que fue su primer combate tras cuatro años de inactividad.

Pastrana, ya piensa en una reválida contra la alemana Tina Rupprecht, la única que le ha ganado, en el que sería el combate de sus "sueños". "Por su puesto, en mi cabeza es el nombre que más suena. Si se diese sería el combate de mis sueños, el que quiero realizar", dijo a EFE sobre una revancha contra Tina Rupprecht. "Siempre hay algo en mente, pero lo siguiente es trabajo del mánager, ya sea una defensa o una unificación".

"Estoy muy contenta, muy orgullosa de tener otro éxito a las espaldas. El plan ha salido a la perfección. Pensábamos que iba a dar un paso al frente pero cuando ha visto nuestra contundencia ella ha sido más precavida y nos ha dejado trabajar mejor. Me he sentido muy cómoda, ha entrado lo que practicábamos y ella no ha pasado la línea que pensábamos que iba a entrar. Muy contentos", dijo Joana Pastrana sobre la pelea.

Un combate que se decidió de forma clara, por decisión unánime, (100-90, 99-91 y 99-91): "La verdad es que sí me lo esperaba. En mi cabeza iba haciendo los cálculos después de cada asalto y es lo que yo pensaba que iba a suceder", declaró.

La boxeadora española valoró también el ambiente que se dio en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal (Madrid), que rozó el lleno: "Sobre todo cuando entraban las manos claras se venía la gente arriba y yo tenía que controlarme, porque si te dejas llevar en esos momentos es donde te puedes equivocar y sí que sentía a la gente".

Con esta victoria, Joana Pastrana igualó a Kiko Martínez con dos defensas del título exitosas y solo tiene por delante a Javier Castillejo, con cinco: "La verdad es que, ya que estamos, porqué no batir todos los récords que estén en nuestras manos, así que eso intentaremos", concluyó.