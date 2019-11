Las polémicas de Lorenzo: de las chicas en bikini en su casa a su chulería

Jorge Lorenzo se retira. La noticia ha saltado este jueves, cuando está a punto de finalizar el Mundial de Motociclismo, precisamente en España en el Circuito de Cheste este fin de semana. El piloto mallorquín pone punto y final a una carrera de casi 18 años en la élite de este deporte, en el que ha sufrido graves accidentes que le han hecho romperse, por ejemplo, siete veces la clavícula.

Si por algo se ha caracterizado Lorenzo en todo este tiempo es por ser un piloto con un marcado carácter. No se calla una, denuncia lo que considera injusto y no da su brazo a torcer cuando piensa que lleva la razón. Históricos han sido sus 'piques' y 'encontronazos' con Marc Márquez o Valentino Rossi, sus máximos rivales, aunque luego siempre ha acabado primando el respeto entre ellos.

Pero fuera de la pista tampoco ha cesado la polémica. Porque fuera de los circuitos Jorge también ha protagonizado varios momentos que le han valido numerosas críticas. Principalmente, lo que más ha molestado siempre de Lorenzo es su forma de ser. Chulo, prepotente, sobrado... Son algunos de los adjetivos que le han dedicado durante toda su carrera, sobre todo desde la irrupción del siempre educado y sonriente Marc Márquez.

Jorge nunca ha desmentido esta forma de ser, aunque ha admitido que esa chulería es una forma de disimular su gran timidez y una especie de escudo. La alta competición, a la que ha estado expuesto desde muy pequeño, le endureció mucho, sobre todo porque competía con niños más mayores cuando era muy pequeño, lo que forjó ese carácter para poder sobrevivir a los circuitos.

Las chicas de Monster

Quizá, su mayor error fue un vídeo que se hizo viral y tuvo que acabar retirando de Internet porque podía manchar mucho su imagen. El piloto, con Monster, la bebida energética que era su patrocinadora, grabaron un vídeo en el que Jorge abría las puertas de su casa en el Maresme, en Barcelona.

Si bien en la mansión no solo había habitaciones con todas las comodidades, también se paseaban chicas en bikini tomando el sol o disfrutando del jacuzzi. "No hago muchas fiestas porque soy buen chico", dice mientras muestra la discoteca que tiene instalada en la casa de 1.200 metros cuadrados mientras baila con varias chicas. Las críticas fueron tan feroces que hasta su propio representante dijo que no había manera de defenderlo, por lo que lo quitaron de YouTube inmediatamente.

Las mujeres en Moto GP

Otro aspecto relacionado con las mujeres que creó mucha controversia fue cuando visitó La Sexta para promocionar su libro 'Lo que aprendí hasta los 30'. En la entrevista valoraba las declaraciones de otro piloto que dijo que las mujeres no deberían correr en moto, "sino que su lugar está en la cocina". Para Jorge, esas palabras fueron desafortunadas.

Pero al ser preguntado sobre su opinión al respecto de la presencia femenina en el campeonato, dijo que "evidentemente, cada sexo tiene unas cualidades". Según él, las mujeres tienen menos fuerza física, lo que les complica poder conducir la moto. Intentó matizar diciendo que las chicas son más finas pilotando, pero que en fuerza por lo general son inferiores. Unas declaraciones que, de nuevo provocaron numerosas críticas.

Su relación con su padre

La relación de Jorge con su padre, José Manuel Lorenzo, apodado 'Chicho', no ha sido fácil nunca. Los padres del piloto se divorciaron cuando era pequeño y ya corría en motos, pues su padre tenía una escuela. Decidió irse con su padre para poder seguir pilotando, algo que le hizo pasar una infancia difícil, pues ha reconocido que, profesionalmente, su padre fue muy duro con él.

Pero el principal problema vino cuando tuvo que volver a elegir: su padre o su mánager. Su representante le daba la oportunidad de irse a un gran equipo, por lo que se decantó por él dejando a su padre. Eso provocó una gran brecha entre ambos que, a día de hoy, a pesar de haber mejorado la relación, no está totalmente cerrada.