Lu, la chica transgénero apasionada del rugby a la que nada ni nadie va a detener

Un escritor norteamericano llegó a afirmar que su vida era única "debido a la ausencia de todas esas pequeñas cosas que constituyen la normalidad de cualquier persona". Y es que la normalidad, por el hecho de ser algo cotidiano, no puede dejar de ser noticiable. Un ejemplo de ello es Lu Fornés Burnel, una mallorquina de 18 años que juega al rugby desde los once. "Mis padres, cuando nací, pensaron que tenían al niño más guapo del mundo", recuerda desde su casa en la isla mientras aguarda impaciente la hora de regresar a Escocia para proseguir con sus estudios de Bioquímica e Investigación de fármacos en la Universidad de Dundee. Debe de haber muy pocos padres o madres que no digan lo mismo de sus hijos recién nacidos. Los problemas se adivinan cuando, sin haber cumplido la mayoría de edad, el joven les confiesa de sopetón que se siente mujer dentro del cuerpo de un hombre.

A Lu no le cuesta nada explicar en público su evolución de jugador en jugadora de rugby. Solo pone una condición. "No me preguntes por mi nombre de chico porque eso es algo que hoy en día aún me genera mucha ansiedad". Bajo esa premisa relata cómo cumplidos los once años comenzó a practicar rugby en su colegio gracias al profesor de educación física que, a su vez, era también entrenador en un club de la isla. "Hicimos una sesión y recordé que era la cosa tan chula de la que había oído hablar en alguna ocasión a mi familia". Se refiere, sin duda, a su abuelo materno (Burnell), natural de Nueva Zelanda y que jugó en un equipo de la isla del norte que los maoríes bautizaron como Te ika â Maui (El pez de Maui).

"Era el último de la saga familiar al que le había dado por practicar rugby", afirma. Lo cierto es que con el paso del tiempo el abuelo Burnell se trasladó a Australia por motivos laborales, más en concreto a la isla de Tasmania, y allí sus hijos se dedicaron al fútbol australiano "y por eso la tradición se había perdido un poco".

Antes de empezar a jugar en el Ágora, el equipo de su escuela, ya se percató a nivel personal de que no estaba "contenta" por cómo estaba cambiando su cuerpo. "No me sentía cómoda y hasta los quince años no supe ponerle nombre a lo que realmente me estaba pasando". Esperó un año más. No sabía cómo confesar a sus padres un secreto que solo había compartido hasta entonces con dos amigos. "Al final se lo conté a mi madre y ella, luego, a mi padre", recuerda. La primera reacción fue de susto, "y no porque estuvieran enfadados". En realidad, sus progenitores estaban preocupados por los posibles problemas que iba a tener que afrontar su hija en el futuro. Así que la joven acudió a un psicólogo para facilitar al máximo la transición social de hombre a mujer.

Eso fue de gran ayuda. Lo mismo que el hecho de que en su colegio no tuviera ningún problema, y eso que era un centro privado "donde había muchas familias bastante conservadoras". Su salida del armario, tal y como define Lu su confesión, fue "bastante fácil". A ello colaboró también la gran suerte de que su madre fuera una de las profesoras del colegio, "así que todos sus compañeros ya me conocían desde hace años". Al finalizar cuatro de la ESO ya era chica a todos los efectos para sus compañeros y compañeras de clase. Por eso, cuando comenzó Primero de Bachillerato "ya me llamaban por mi nuevo nombre y me daban dos besos en vez de estrecharme la mano".

Su actividad escolar transcurrió sin incidentes, lo mismo que cuando a los 14 años se enroló en el Toro Rugby Club. Empezó jugando como chico en las categorías mixtas del equipo y, a partir de los 16 años, ya se pasó al equipo de chicas. "Con las compañeras todo fue siempre perfecto", evoca. Solo tuvo problemas con el papeleo a la hora de que le hicieran ficha de jugadora porque "al ser mi asunto algo novedoso resultó que había un montón de gente que tenía que firmar papeles para que pudiera jugar". La única parte traumática de su decisión anidaba en su propia cabeza "de tanto comerme el coco".

Lu sentía miedo a la reacción de su familia. "La posibilidad de que no me entendieran me destrozaba por dentro". Al final, todo salió a pedir de boca. Bueno, todo no, pero eso queda para la intimidad de su entorno familiar. No fue ningún obstáculo insalvable. Al contrario. Lo que ocurrió fue comprobar que no todas las personas reaccionan por igual y asimilan con la misma rapidez un cambio tan bruco. Cosas de la edad, pero, a día de hoy, la antigua identidad de Lu es solo papel mojado. El resto de sus familiares fueron "muy receptivos" a la noticia "sorpresa". Hasta los más mayores, "que por lo general suelen ser conservadores", encajaron de buen modo el cambio de sexo .

"Si es gente a la que quieres y ellos te quieren a ti, todo es mucho más fácil", señala sintiéndose muy orgullosa de su familia. De su etapa de jugadora en el Toro Rugby Club guarda muy buenos recuerdos. También de sus rivales. "Es que cuando la gente oye hablar de una jugadora transgénero piensa que va a saltar al campo alguien parecido a Lebron James", dice con cierta ironía. Sin embargo, las otras jugadoras nunca pusieron problemas. "A nivel individual me llegó a decir más de una que si alguien se pasaba de la raya, aunque fuera del público, le plantarían cara".

Es cierto, como dice Lu, que cuando juega una transexual suele ser más alta que el resto, "pero no necesariamente más fuerte o más rápida". Al principio su entrenador le hizo jugar en varios puestos. "Me convertí en una jugadora para tapar cualquier hueco". Ahora bien, siempre le ha gustado empujar con las delanteras. Así, en Escocia se ha reconvertido en flanker en el equipo de la universidad de Dundee y en un club llamado Dundee Valkyries donde tampoco nadie ha hecho muchas preguntas sobre su condición de jugadora transgénero. "Ten en cuenta de que se trata de una ciudad muy pequeña donde la gente juega para hacer amigas", añade.

De hecho, ha pasado de jugar en un club de Palma de Mallorca donde había unas veinte chicas a un equipo universitario con más de sesenta, a las que hay que sumar otro medio centenar que milita en su nuevo club de Dundee. En Escocia nadie hace preguntas sobre su sexualidad. Su físico pasa desapercibido. "Tengo muchas compañeras con un cuerpo parecido al mío, incluso a lo que a la altura se refiere, y eso que voy mucho al gimnasio", admite. Lo que ocurre es que ahora mismo la liga escocesa está suspendida por el Covid 19. "Íbamos a empezar en enero, pero fíjate cómo está tema", afirma. Lu se refiere a la orden de las autoridades de Escocia de establecer un nuevo confinamiento domiciliario similar al que se decretó en marzo del año pasado en todo Reino Unido. Es decir, en enero ni siquiera podría entrenar allí como ha venido haciendo hasta final de año.

Por eso se encuentra desde antes de Navidades en ciudad natal a la espera de saber si podrá regresar en febrero o marzo. Al contrario que en España, Lu no encontró allí problemas burocráticos para que le hicieran una ficha. Existía una especie de protocolo "doméstico" que le permitía jugar y con ese papel ya era suficiente. Además, no hay que olvidar que la Federación Escocesa de Rugby fue de las más críticas fue con la decisión de World Rugby de vetar la presencia de mujeres transgénero en competiciones internacionales. Como cabe esperar, la jugadora balear apoya sin fisuras la postura de los directivos escoceses aunque "es algo que me no quita el sueño". Y es que Lu es "plenamente" consciente de que está muy lejos del nivel que se exige a las mujeres que juegan en la selección.