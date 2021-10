Mbappé da un golpe en la mesa y afirma que pidió irse del PSG a finales de julio

La polémica está servida. El delantero francés Kylian Mbappé ha revelado que "a finales de julio" pidió al Paris Saint-Germain que le dejara salir rumbo al Real Madrid, ya que el dinero de su traspaso permitiría al club francés "fichar un recambio de calidad", pero que respetó la negativa que encontró por respuesta.

"Pedí irme porque, desde el momento en que no quise renovar, quería que el club obtuviera un dinero por mi traspaso para fichar un recambio de calidad (....) Dije que quería irme y lo dije bastante temprano, a finales de julio", desveló Mbappé en el avance de una entrevista con la emisora RMC Sport que no se emitirá completa hasta este martes por la tarde.

El delantero añadió que el PSG le ha "dado mucho". "Siempre he sido feliz los cuatro años que he pasado aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club tuviera margen de maniobra. Quería que todos saliéramos más fuertes y nos diéramos la mano haciendo un buen trato, pero respeté la decisión el club. Dije: 'Si no queréis que me vaya, me quedaré'", rememoró.

Además, Mbappé, que a partir del mes de enero será libre para negociar por el Real Madrid o cualquier otro club, descartó que mantenga una mala relación con su club. "La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo (director deportivo), y nada de eso no es en absoluto cierto", aclaró.