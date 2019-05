McGregor quiere venganza: el irlandés exige la revancha contra Mayweather

El combate entre Floyd Mayweather y Connor McGregor el 26 de agosto de 2017 generó una expectación a escala mundial nunca antes vista. Se emitió hasta en 63 países bajo los derechos de IMG que calculó una recaudación de 500 millones solo para ellos, aunque la cifra global que arrastraba el combate ascendía hasta los mil millones. No es casualidad que se le llamara 'El combate del dinero'. Un combate que el luchador irlandés de UFC, quiere repetir.

En una charla con el escritor estadounidense Tony Robbins, el experto en artes marciales irlandés manifestó querer "otra pelea contra él (Floyd Mayweather)". Respecto a las reglas de la misma, que generaron polémica al no estar McGregor acostumbrado a las normas del boxeo, que distan mucho de las de UFC, el irlandés dijo también querer mantener "las reglas del boxeo como en la primera pelea". Un guiño al boxeador estadounidense que en 2017 se mostró intransigente con ellas.

En la pelea del 26 de agosto de 2017, que ganó Mayweather en el décimo asalto por K.O. técnico, se enfrentaron dos de los deportistas que más dinero ingresaban de todo el mundo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate sobrepasó con creces la dimensión deportiva y generó una expectación mediática avivada durante meses por los dos contendientes con constantes 'cara a cara', así como descalificaciones mutuas a través de declaraciones en los medios.

Sobre la revancha que puso sobre la mesa, McGregor se mostró muy confiado en sus posibilidades para ganar al púgil estadounidense. "Creo que ganaré" el combate, y asegura que "no es falsa humildad: sé que ganaré". Para dar fuerza a sus argumentos, el luchador alegó a su "linaje familiar" que tiene, lleno de "grandeza". Según el irlandés, la familia McGregor "está curtida en el campo de batalla" y se puede rastrear su actividad "hasta las Highlands" escocesas cuando "lucharon contra los invasores". Un linaje del que se muestra orgulloso al decir que aún guarda la espada de la familia que cuelga en las paredes de su casa.

En la entrevista, McGregor habló también del combate contra el ruso Khabib Nurmagomedov. El luchador de UFC asegura que esa "batalla aún no ha terminado" y que si no se celebra "otro combate" es porque "ellos no quieren que sea así". "Quiero otra pelea, quiero la venganza", manifestó McGregor que dice "haber aprendido de sus errores" y cargó contra algunas distracciones "externas" al combate.