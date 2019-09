Medvedev: "Nadal ha sido mejor y tengo que admitirlo. No tengo excusas"

El tenista ruso Daniil Medvedev ha reconocido la superioridad de Rafa Nadal en la disputada final del US Open tras "un partido increíble" que recordará "incluso cuando tenga 70 años".

"Está claro que recordaré esta noche. Estoy seguro de que incluso aunque hablemos de los 19 'Grand Slams' de Rafa él recuerda su primera final. Ha sido un partido increíble, una historia asombrosa. Todo este verano ha sido asombroso para mí y lo recordaré incluso cuando tenga 70 años", dijo Medvedev ante la prensa en Nueva York.

En cuanto a si llegó a verse ganador de su primer 'Grand Slam', el ruso recordó lo cerca que estuvo de lograrlo. "Estuve a un set de ganar y tuve punto de 'break' con 5-4 en el último set. Lo recordaré todo. Me decepcionará el resultado, pero estaré contento con la forma en que jugué", resumió.

Sobre el desenlace de la final, aclaró que no fue "cuestión de miedo o falta de concentración en el quinto set". "Se reduce a dos tenistas peleando uno contra otro. Siempre he dicho que el tenis es un deporte difícil porque solo estás tú y tu oponente. No tienes un equipo detrás de ti para apoyarte. No tienes a nadie. Él ha sido mejor hoy y tengo que admitirlo. No tengo excusas", subrayó.

Medvedev, de 23 años, añadió que se ve "corriendo y compitiendo a los 33 años como Rafael Nadal". "Aunque, como ha dicho el propio Rafa, él tuvo que cambiar mucho su juego desde que era más joven para poder competir al más alto nivel. Quizás tenga que hacer lo mismo. ¿Quién sabe?", dijo.