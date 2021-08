Los límites salariales de LaLiga impiden que Messi pueda continuar en el Barça

Leo Messi se va del F.C. Barcelona. El club catalán ha confirmado en la tarde de este jueves que su capitán no continuará ligado a su disciplina. Una situación de la que serían responsables los límites económicos y salariales que impone LaLiga a los clubes, y que según el Barça son los que han impedido que su capitán volviese a fichar por ellos para el curso 2021/2022. Este anuncio pone punto y final a la trayectoria del argentino en el equipo al que llegó con 13 años desde su Argentina natal. Lo que acaba de manera anticipada con uno de los 'culebrones' del verano deportivo, ya que el encaje del salario de Messi era uno de los grandes problemas que tenía la directiva de Joan Laporta.

El F.C. Barcelona ha asegurado en su comunicado que ya había llegado a un acuerdo con el futbolista argentino de 34 años, que llegó a Barcelona desde Rosario (Argentina). La idea, según la entidad, era "firmar un nuevo contrato en el día de hoy". Pero esto no podrá ocurrir "debido a obstáculos económicos y estructurales". Entre los que citan expresamente la "normativa de LaLiga española". Una circunstancia que está relacionada con el alto salario que iba a percibir Messi aun con una posible rebaja salarial. De hecho, su sueldo y el de los nuevos fichajes podía implicar que se rebasara con crecer el límite que establece el organismo que preside Javier Tebas. Algo a lo que este último aseguró que no estaba dispuesto, ya que descartó que fuera a permitir "excepciones".

El escueto comunicado del club culé deja claro que el argentino rompe toda vinculación con el que ha sido el equipo de su vida. "Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", aseguran. Una aseveración a la que suman un agradecimiento al jugador, que ha ganado seis balones de oro, cuatro Champions League y varias ediciones de LaLiga y la Copa del Rey en su trayectoria deportiva. "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", finaliza el texto.

Los problemas económicos que arrastra el Barça en las últimas temporadas han sido la traba principal en esas negociaciones para que el jugador argentino pudiera volver a vincularse a ellos. Sobre todo, porque desde el 30 de junio ya no existía ningún contrato que uniera a ambas partes, ya que en esa fecha expiró el contrato de Messi sin que antes se alcanzara una renovación. Algo que, de puertas para afuera, no era alarmante para el club catalán debido a que contaba con la voluntad del futbolistas para seguir. La normativa de LaLiga y la elevada deuda culé es la que finalmente ha inclinado la balanza hacia la peor de las noticias para los seguidores del equipo.

La grave crisis del Barça

La situación límite en la que está la economía del Barça no ha hecho más que empeorar en las últimas temporadas. En su última memoria económica, admitió que que su déficit ascendía a los 1.173 millones. Una cifra que superaba en 400 millones al presupuesto con el contó en el ejercicio 2020. Además, hasta 730 millones de estos eran a corto plazo. Lo que ha llevado a la directiva de Laporta a plantear reducciones de estructura y de salarios de futbolistas. Algo que aún no está cerrado, ya que varias informaciones apuntan a que varios jugadores no quieren rebajarse otra vez el sueldo tras haberlo hecho por la crisis del coronavirus.

La pandemia es la que ha dado la puntilla a las expectativas de dar la vuelta a la situación. Los malos números fueron, en parte, los que llevaron a la dimisión a Josep María Bartomeu y de toda su Junta Directiva. Una cúpula que, además, está siendo investigada por, supuestamente, haber desviado fondos del club para que una empresa difundiera mensajes contrarios a ciertos jugadores en redes sociales dentro del caso conocido como 'Barçagate'. Para hacer esto, los antiguos gestores que habrían evitado las normas de contratación interna. Una investigación de los Mossos d'Esquadra llevó a que Bartomeu llegara a ser detenido junto a otros miembros de su equipo.

En medio de esa inestabilidad institucional se produjo el regreso de Joan Laporta a Can Barça. El que fuera presidente entre 2003 y 2010 retomó los mandos bajo la promesa de que Leo Messi continuaría en el club las próximas temporadas. Apenas cinco meses después, se ha producido el incumplimiento. Prescindir del argentino le facilitará ajustar el balance del club. Otra cuestión es cómo afecta la marcha del considerado como mejor jugador de la historia a la trayectoria deportiva del equipo.