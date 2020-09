El exjugador Maximiliano Biancucchi, primo del futbolista Leo Messi, ha señalado que el adiós del argentino al FC Barcelona "no está tan claro" y, tras opinar unos días atrás que veía a su familiar fuera del Camp Nou, matiza ahora que no está seguro de ello.

"Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy cien por cien seguro de que pueda irse", afirmó el primo de Leo Messi en declaraciones al medio Tuttosport recogidas por Europa Press. Eso sí, aseguró que Messi es "el más grande de todos" y que encajaría en cualquier equipo. "Es el mejor, y cualquier Liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés de Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia", matizó.

Unas declaraciones, las de no estar seguro de la salida de Messi del Barça, que llegan poco después de que el padre y agente del futbolista, Jorge Messi, se reuniera por primera vez con el club, con el presidente, Josep Maria Bartomeu, al frente. Además del padre, la cita que tuvo lugar en Barcelona el miércoles por la tarde reunió al hermano del futbolista, Rodrigo, y a su abogado Jorge Pecourt, perteneciente al bufete Cuatrecasas. Por parte del Barça, además de Bartomeu estuvo el directivo Javier Bordas.

La reunión terminó sin acuerdo, según explicó Mediaset, medio al que, antes del encuentro, Jorge Messi reconoció que era "difícil" que su hijo siguiera como blaugrana. En el cara a cara entre ambas partes, los representantes del '10' culé argumentaron la ejecución de la cláusula por estar en tiempo y forma, mientras que el Barça se remitió al contrato en vigor hasta 2021 y los 700 millones de euros como libertad para Messi. Una postura que enquistó una posible solución.