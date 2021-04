Salen a subasta las botas con las que Messi logró su récord por 57.500 euros

El Museo Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha sacado a subasta este jueves las botas con las que el jugador del FC Barcelona Lionel Messi alcanzó su récord de goles por un valor de 57.500 euros tras haber decidido juntos "ofrecer este objeto histórico en favor del proyecto Arte y Salud del Hospital Universitario Vall d'Hebrón, en Barcelona". "Alcanzar el récord de marcar 644 goles con el mismo club me hizo muy feliz pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse. Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan importante para mí", indicó Messi.

Botas de Messi a subasta Europa Press

La subasta 'online' se celebrará entre el 19 y el 30 de abril de 2021, según informó María García Yelo, delegada de Christie's España, encargada de dicha subasta. "Es una enorme satisfacción para Christie's haber sido elegidos por Lionel Messi y el Museu Nacional d'Art de Catalunya para llevar a cabo esta subasta benéfica", explicó.

"Sin duda, este excepcional par de botas de fútbol despertará un enorme interés y atraerá a pujadores procedentes de todas las partes del mundo. Lionel Messi, adidas, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Hospital Universitario Vall d'Hebron y Christie's: un extraordinario

equipo para apoyar una extraordinaria causa que beneficiará a las futuras generaciones", añadió.

Las botas con las que Messi logró dicho récord el 22 de diciembre de 2020 son de marca adidas, modelo 'Nemeziz Messi 19.1', y ambas firmadas por "Lionel Messi", personalizadas con los nombres de "Antonela Roccuzzo" (mujer de Messi) y "Thiago, Mateo y Ciro" y sus fechas de nacimiento (los tres hijos de Messi). La estimación del valor de las botas es de 57.500-80.500 euros y están acompañadas de un certificado de autenticidad.

"Durante más de tres años, el Hospital Vall d'Hebron y el Museu Nacional d'Art de Catalunya han trabajado juntos en el estudio de los beneficios terapéuticos obtenidos a través del arte. Los fondos recaudados en esta subasta, gracias a la generosidad del señor Messi, permitirán a los investigadores y profesores de arte ampliar los objetivos de estas terapias ya de por sí exitosas y por eso queremos agradecerle su generosidad y apoyo", dijo Josep Serra, Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Por su parte, Albert Salazar, Director Gerente del Hospital Universitario Vall d'Hebron, ha añadido que para su hospital "los fondos recaudados en esta subasta ayudarán a continuar mejorando la salud de muchos niños y sus familias a través del arte. Estoy seguro de que la generosidad de Lionel Messi y adidas nos permitirá desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con el proyecto Arte y la Salud, que ha demostrado tener un impacto determinante", apuntó.