Morientes revela su enfermedad crónica tras ver el balón rojo y verde de LaLiga

Junto a Gaizka Mendieta, Fernando Morientes fue una de las leyendas invitadas al estreno del nuevo balón de Puma que se utilizará en los partidos de LaLiga desde este mismo fin de semana. Y el exdelantero de equipos como el Albacete Balompié, Real Zaragoza, Real Madrid o Mónaco ha reaccionado con humor ante los nuevos colores del esférico de Puma, rojo y verde, desvelando de paso la enfermedad crónica (aunque sin gravedad) que padece.

Al antiguo ariete, uno de los grandes cabeceadores de nuestro fútbol en los últimos años, le han preguntado qué opinaba del nuevo balón y si era más fácil cabecear con él. "Es igual, supongo, aunque con distintos colores", ha respondido entre risas. Momento que ha aprovechado el conductor de la presentación para preguntarle si le gustan los nuevos colores (rojo y verde). Morientes se ha echado a reír y ha respondido con franqueza: "No lo sé. En mi caso es complicado, porque soy daltónico".

Por otra parte, la embajadora de Puma y reconocida futbolera Cristina Pedroche ha sido la encargada de presentar el balón en un evento en el que se ha querido transmitir la fuerza y la singularidad de este nuevo modelo. Junto a ella, los jugadores de esponsorizados por Puma Marc Bartra, Nolito y Santi Cazorla, así como los embajadores de LaLiga Santander, Fernando Morientes y Gaizka Mendieta, han participado también en el evento.

Qué es el daltonismo

Tal y como explica la American Academy of Ophtalmology, el daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y, a veces, los azules.

En la retina hay dos tipos de células que detectan la luz. Esas células se llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos solo detectan la luz y la oscuridad y son muy sensibles a los niveles bajos de luz. Los conos detectan los colores y están concentrados cerca del centro de la visión. Hay tres tipos de conos: unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul. El cerebro usa la información que envían los conos para determinar el color que percibimos.

El daltonismo puede ocurrir cuando un tipo o más de conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. El daltonismo grave ocurre cuando los tres tipos de conos están ausentes. El daltonismo leve ocurre cuando los tres tipos de conos están presentes, pero uno de ellos no funciona bien. Detecta un color diferente de lo normal.

Mira también Un Clásico el 18D evitaría que el Madrid-Barça coincida con el concierto de Rosalía

Hay distintos grados de daltonismo. Algunas personas con deficiencias leves para ver los colores detectan los colores normalmente cuando hay buena luz pero tienen dificultad en la luz tenue. Otras no pueden distinguir ciertos colores en ningún tipo de luz. La forma más grave de daltonismo, en la cual todo se ve en distintos tonos de gris, es poco común. El daltonismo suele afectar ambos ojos por igual y se mantiene estable a lo largo de toda la vida.

Por lo general se nace con daltonismo, pero en algunos casos puede adquirirse más tarde en la vida. Un cambio en la manera de ver los colores puede indicar la presencia de un problema más serio. Toda persona que note un cambio en la manera en que percibe los colores debe consultar a un oftalmólogo.