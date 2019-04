Muguruza se hace fuerte con su segundo título en Monterrey y da un paso al frente

Lo ha vuelto a conseguir. La tenista española Garbiñe Muguruza venció (6-1, 3-1) a la bielorrusa Victoria Azarenka este domingo y levantó por segundo año consecuttivo el torneo de Monterrey (México), de categoría International para la WTA y que se disputa sobre pista dura, con la retirada por lesión de su rival en el segundo set.

La hispano-venezolana volvió a la final de la cita mexicana que el pasado curso le dio el único título en 2018 y la aprovechó para estrenar el palmarés del 2019 y sumar el séptimo de su carrera. La doble campeona de 'Grand Slam' dio un paso al frente en una temporada que de nuevo no terminaba de despegar.

Muguruza sobrevivió a una semana de duros partidos, de menos a más hasta alcanzar un gran nivel que le permite revalidar el título de Monterrey para encarar con mejor confianza el salto a la tierra. La de Caracas firmó un primer set perfecto y después mantuvo la concentración ante los gestos de dolor de su rival.

Su rival, tocada tras el primer set

Azarenka terminó tocada el primer set y recibió asistencia médica. Con un vendaje en el gemelo derecho, la bielorrusa estuvo cuatro juegos más sobre la pista, inclinada en cada intercambio y suspirando por un dolor que le terminó sacando de la final. El partido comenzó ya cuesta arriba para Azarenka, con un 'break' en contra.

'Garbi' salvó después un cuarto juego en el que su rival tuvo tres bolas de rotura y rompió de nuevo para ponerse 4-1. A remolque, Azarenka se dejó muchos golpes, hasta terminar el parcial cediendo su saque de nuevo y con 16 errores no forzados por los 8 de la española. En ese último juego torció el gesto la doble campeona de Australia.

La intensa semana pasó factura a una Azarenka que jugaba su primera final en tres años y que después de su baja por maternidad que terminó a finales de 2017 no encuentra ritmo en medio de lesiones. Muguruza no dio opción con su saque, mientras su rival parecía no poder ni apoyar el pie, y después de romper en el cuarto juego fue a la red a aceptar la victoria por retirada.