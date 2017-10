Nadal: "Pitar a Piqué es una forma de expresarse de gente demasiado radical"

El tenista español Rafael Nadal comentó hoy en rueda de prensa los silbidos e insultos recibidos el lunes por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué durante los entrenamientos con la selección, y aseguró: "no me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro".



"Creo que todas las actuaciones de forma radical, sean de unos o de otros, están mal, la radicalización en general, sea futbolística, tenista o de cualquier deporte, cualquier fanatismo, es algo malo", subrayó Nadal en rueda de prensa durante el Abierto de China que se disputa en Pekín, tras derrotar al francés Lucas Pouille.

"Se llegan a unos extremos que no aportan nada positivo, y evidentemente pitar a Piqué es también una forma de expresarse de gente demasiado radical", analizó el tenista, actual número uno mundial.



El lunes, Nadal reconoció que se había sentido "con el corazón encogido" por los sucesos ocurridos el fin de semana durante la consulta catalana.

Difícil debut en Pekín

El número uno del mundo, superó un muy difícil debut en Pekín ante el francés Lucas Pouille, al que venció por 4-6, 7-6(6) y 7-5, y consiguió el pase a segunda ronda en el Abierto de China.



Pouille, verdugo el año pasado del propio Nadal en el Abierto de Estados Unidos, se apoyó en un potentísimo saque y en un juego al límite de la línea para poner contra las cuerdas al español, hasta el punto de disponer de dos bolas de partido en el segundo set.



El manacorí, sin embargo, demostró que su mejor tenis llega en los momentos más agónicos, remontó ese desempate y, rompiendo por fin un servicio de Pouille en el final del tercer set, consiguió la victoria.



En la siguiente ronda, Nadal afrontará un duelo a priori más sencillo que el de hoy, entre el ganador del partido que disputan el ruso Karen Khachanov (42 en el ránking ATP) y el chino Wu Di (231).