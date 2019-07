Ona Carbonell, plata en solo técnico, se cuelga su 21 medalla en los mundiales

La catalana Ona Carbonell se colgó este sábado en Gwangju (Corea del Sur), la medalla de plata en el solo técnico, primera de la representación española en esta competición y su vigésimo primera de la historia de los Mundiales.

Con esta medalla supera en la clasificación histórica española a Gemma Mengual, con quien estaba empatada a veinte medallas. Carbonell sumó 92,5002 puntos y se situó por detrás de la insuperable rusa Svetlana Kolesnichenko (95,0023 puntos) y por delante de la japonesa Yukiko Inui (92,3084).

Su ejercicio, titulado 'Mandela', está basado en un discurso del histórico líder sudafricano sobre los valores del deporte realizado durante los premios Laureus. La actuación de la española resulta arriesgada por su contenido, pero Ona Carbonell lo defendió a la perfección.

Salió a nadar después de la japonesa Yukiko Inui, que le había llevado al límite al mejorar ostensiblemente su puntuación del preliminar. La nipona obtuvo 92,3084 puntos por 91,7284 del previo y consiguió su primera medalla como solista con un vistoso ejercicio con mucha velocidad basado en la historia de una estrella.

A otro nivel del resto está la rusa Svetlana Kolesnichenko, que interpretó impecablemente "Zwei Survivor" de Lara Croft, que superó los 95 puntos, nueve décimas más que en la previa.

En Gwangju, Carbonell ha competido en su séptimo mundial. En total se ha colgado 21 medallas: una de oro, once platas -con ésta- y nueve bronces. De esta manera supera a Mengual, inseparable compañera y ahora en el equipo técnico, que en toda su carrera consiguió en Mundiales 20 medallas: 1 de oro, 12 de platas y 7 de bronce. El siguiente reto de Ona será acercarse al registro absoluto de Andrea Fuentes, que se colgó 36 medallas (16 en Mundiales)

El dato

En unas declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), Ona Carbonell, aseguró que la competición era "muy difícil", porque "las rivales crecen, cada vez más" y "no era fácil" llevarse la medalla, aunque lo ha dado "todo" para conseguirla.



"Es mi séptimo mundial consecutivo y en todos ganando medallas. Son 21 medallas mundiales, no me lo puedo creer y con un solo muy arriesgado, muy innovador, muy diferente y habiendo podido entrenar muy poco este año los solos porque hemos centrado los objetivos en los dúos y el equipo, que son las rutinas olímpicas", recordó.



Ona Carbonell, que con esta medalla supera las 20 que tenía Gemma Mengual en el medallero mundialista español, se mostró muy agradecida a su entrenadora, la japonesa Mayuko Fujiki. "Llevo con ella muchos años, es una 'crack', tiene mucho conocimiento del cuerpo y de la cabeza y sabe siempre cómo hay que hacer las cosas", indico.