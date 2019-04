El piloto del avión de Emiliano Sala no podía volar de noche al ser daltónico

La muerte del futbolista Emiliano Sala podría dar un vuelco si la investigación que acaba de revelar la BBC de Gales se confirma. Porque el accidente aéreo en el que perdió la vida podría no ser tanto un accidente casual, ya que este medio ha descubierto que el piloto del Piper Malibu no estaba cualificado para volar de noche, justo cuando se estrelló. El motivo: todo indica que era daltónico.

El piloto, llamado David Ibbotson y que también murió en el siniestro, no podría de este modo realizar desplazamientos por la noche, algo que de hecho constaba en su licencia de británica de piloto privado, la cual estaba asociada a una estadounidense que era la que le permitía manejar el Piper Malibu por Europa. Tal y como consta en el registro público de su licencia en Administración Federal de Aviación de EEUU, Ibbotson "debe tener a su disposición anteojos para ver de cerca".

De este modo, el hombre solo podía hacer vuelos diurnos. Según un experto consultado por la BBC, el daltonismo impide a los pilotos diferenciar las luces verdes y rojas para volar en la oscuridad, de ahí que sea causa directa de que no tenga puntuación para pilotar de noche. Por el momento, la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido (CAA, por sus siglas en inglés) no hará comentarios al respecto hasta que no finalice la investigación en marcha por este suceso.

Al constar esto en la licencia de Reino Unido, se debería haber hecho extensible a la de Estados Unidos por la que llevaba el avión en el que murió con el futbolista argentino cuando viajaban de Nantes a Cardiff. "Volar sin atender a las restricciones de la licencia es ilegal y eso probablemente afecte la cobertura del seguro por el vuelo", señala la BBC.

¿Qué se define por noche?

Tal y como recogen las normas de la aviación europea, se entiende como noche el tiempo que transcurre entre media hora después del atardecer y media hora antes del amanecer. El vuelo en el que murió el futbolista argentino estaba programado para salir de Nantes el 21 de enero a las 9.00 de la mañana, si bien se pospuso hasta las 19.00 horas para que pudiera despedirse de sus compañeros de equipo.

Esto supone que para entonces ya se consideraría noche, al pasar más de una hora desde el atardecer. El avión desapareció del radar a las 20.16 horas y no se pudo recuperar hasta más de una semana después. Así, esta tragedia podría cobrar un sentido distinto si todo esto se confirma, ya que, de ser así, el accidente podría haberse evitado y Sala hoy seguiría entre nosotros.