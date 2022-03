Los pilotos rusos de F1 deberán firmar un 'compromiso' para poder competir.

El piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin (Haas) y el resto de competidores rusos y bielorrusos de las competiciones de motor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) deberán firmar una declaración especial de compromiso para poder participar en cualquier prueba, ha confirmado este viernes el organismo rector del automovilismo mundial. El pasado martes, la FIA anunció que permitiría a los pilotos rusos del Mundial de Fórmula 1 competir bajo bandera neutral, solo un par de días antes de que el 'Gran Circo' rescindiese su contrato con el Gran Premio de Rusia. Así, además de Mazepin podrán seguir participando sus compatriotas Daniil Kvyat, expiloto de AlphaTauri y actual piloto reserva de BWT Alpine, y Robert Shwartzman, piloto probador de la escudería Ferrari.

Sin embargo, este viernes ha informado de que todos tendrán que firmar una declaración especial, llamada 'Compromiso de Piloto' y formada por diez puntos, para poder hacerlo. En ella, el piloto debe comprometerse a acatar las decisiones del Consejo Mundial del Motor. "Reconozco el firme compromiso de la FIA de solidarizarse con el pueblo de Ucrania, la Federación de Automovilismo de Ucrania y todos los que sufren como resultado del conflicto en curso", señala uno de los puntos que deben firmar los corredores. "Reconozco que solo puedo participar a título individual y neutral, y de ninguna manera como representante de Rusia o Bielorrusia", añade otro de ellos.

El escrito también les obliga a no mostrar "ningún símbolo, color o bandera nacional de Rusia o Bielorrusia públicamente o a través de las redes sociales", ni tampoco en "uniformes, ropa, accesorios u otros artículos personales, así como en el coche", donde estarán prohibidos "cualquier emblema nacional" de los dos países y las palabras "Rusia, Bielorrusia, ruso, bielorruso, Federación Rusa de Automovilismo o Federación Bielorrusa del Automovilismo, en cualquier idioma o formato".

"No pondré ni cantaré el himno nacional de Rusia o Bielorrusia en ningún lugar de competición oficial u otra área controlada por la FIA o por el organizador", continúa el documento. "No haré ninguna declaración o comentario, tomaré ninguna acción o me comportaré de una manera que sea perjudicial para los intereses de la FIA, y no expresaré ningún apoyo (directo o indirecto) a las actividades rusas y/o bielorrusas con respecto a Ucrania", afirma. El padre de Nikita Mazepin, el oligarca ruso-bielorruso Dmitry Mazepin, es amigo personal del presidente Vladimir Putin y patrocinador principal de Haas por mediación de su empresa, Uralkali.