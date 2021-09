Piqué tras la derrota del Barça: "Es lo que hay, ahora somos los que somos"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que a pesar de "abultada" derrota de este martes ante el Bayern Múnich (0-3) en el estreno de la Liga de Campeones está convencido de que el equipo va a acabar "compitiendo", aunque ahora "no" están entre los "favoritos" al título.

"El resultado es abultado y, jugando en casa, es malo. Pero si miras el partido, en la primera parte hemos competido, se han adelantado en el marcador con un gol de rebote; el 0-2 nos hace daño en la segunda parte. En líneas generales, me quedo con que al final han entrado no sé cuántos chavales de 18 años, el equipo ha dado la cara y ha competido. Es lo que hay, ahora somos los que somos", señaló en declaraciones a Movistar+.

Sin embargo, el central catalán es optimista de cara al futuro, sobre todo cuando vayan "sumando a gente". "Estoy convencido de que vamos a acabar compitiendo, aunque es un año muy complicado. A pesar de lo abultado de la derrota y de que ellos han sido superiores, creo que el equipo tiene las bases para acabar compitiendo con gente muy joven. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, pero tenemos gente como Ansu -Fati-, como Ousmane -Dembélé-, como Kun -Agüero-, que nos pueden dar arriba para ser competitivos", apuntó.

Por otra parte, analizó el duelo de este martes en el Camp Nou. "En la primera parte, ellos han tenido alguna, nosotros hemos tenido algún acercamiento. Si nos hubiésemos puesto por delante o hubiésemos empatado, el partido habría sido distinto", dijo, antes de hablar de su candidatura al título continental. "Si hay que ser francos, hoy no estaremos entre los favoritos. Tampoco pasa nada por no serlo; muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. El año pasado, ¿quién daba de favorito al Chelsea? Nadie. El fútbol cambia muy rápido, son estados de ánimo. El equipo ha dado la cara", manifestó.

Sobre el apoyo del público, Piqué afirmó que "la gente se ha portado de diez". "Ha ayudado al equipo desde el primer minuto hasta el último. La vamos a necesitar este año. Este mes es clave poder estar ahí y seguir ganando en Liga", concluyó, aunque reconoció que le dolieron los pitos a Sergi Roberto. "Me duelen mucho, conozco a la persona y es un ser humano espectacular. Quiere a este club más que nada. Me gustaría recordar a la gente que no es lateral, es interior. Hace el sacrificio y duele muchísimo", concluyó.