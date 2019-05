¿Qué es un infarto de miocardio? El susto de Casillas es la primera causa de muerte

Iker Casillas se recupera favorablemente del infarto que sufrió este miércoles. El guardameta del Oporto se empezó a encontrar mal durante el entrenamiento de la mañana y fue trasladado de urgencia al Hospital CUF de la ciudad portuguesa, donde confirmaron que sufría un infarto de miocardio y tenía que ser operado de urgencia. Pero, ¿qué le sucedió realmente al portero? ¿De qué tipo de infarto se trata? ¿Es peligroso?

Casillas tuvo suerte porque se le detectó inmediatamente y fue operado muy rápido, pero este tipo de infarto, también denominado cardiopatía isquémica, es la primera causa de muerte en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por encima del cáncer y de las enfermedades cerebrovasculares. Así lleva siendo, de hecho, en los últimos 15 años.

En concreto, el infarto de miocardio consiste en un trombo que se produce en el corazón y que obstruye una de las zonas de este órgano. En el caso de Iker, fue la arteria inferior derecha. Esto provoca que haya falta de riego, es decir, que la sangre no llegue al corazón, por lo que hay que desobstruirlo lo antes posible para que no sea demasiado tarde y el corazón se quede sin sangre para bombear.

Iker no sufrió parada cardíaca, por ello se le pudo hacer un cateterismo, que consiste en pincharle en una arteria para subirle unos tubos al corazón y ver cuál es la arteria obstruída a través de rayos X. Una vez que se detecta, se coloca una especie de muelle para que vuelva a recuperar riego el corazón y las células que estaban muriendo se recuperen. En principio, ese muelle es para siempre, con el objetivo de que no vuelva a suceder más. Esta intervención se hace con anestesia local.

No hay una causa generalizada que haga que se sufra este tipo de infarto, pues se puede producir sobre una artería sana como una enferma. Por lo que en el caso de Iker no hay una razón concreta para que haya sucedido, sobre todo porque es un deportista de élite y la práctica deportiva es precisamente lo mejor para evitar que suceda.

¿Tendrá que dejar el fútbol?

Iker no volverá a jugar lo que queda de temporada, pero, ¿tendrá que retirarse tras este problema de salud? La recuperación tendrá que hacerse poco a poco, por lo que tendrá que volver al deporte, y a su vida cotidiana, gradualmente. Fruto del infarto le ha quedado una cicactriz en el corazón, por lo que habrá que ir viendo su evolución para ver si puede continuar en el fútbol o no.

Los próximos cinco días pueden ser claves para saberlo, según los expertos, pues en las pruebas que se le hagan al portero se sabrá si el infarto le ha hecho mucho daño a su corazón o no. Además, hay que ver si su corazón va a volver a funcionar como lo hacía antes. Probablemente, al haberlo detectado a tiempo y no dar lugar a la parada cardíaca, la cicatriz probablemente no será muy grande.

El problema para que Iker vuelva a los campos no es quizá cómo vaya a quedar su corazón tras este infarto, sino que reside más en la carga de trabajo físico que tiene un deportista de su nivel. Si la cicatriz es muy grande no podrá asumirlo ante el riesgo de la cardiopatía vuelva a suceder.