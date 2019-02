Rafa Nadal: "No entiendo una España sin Cataluña"

El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha asegurado que Cataluña, a la que lleva "dentro" de su "corazón", necesita "estabilidad" y que no entiende "una España" sin ella, además de afirmar que no le obsesiona conquistar más 'Grand Slams' y que se dedica a disfrutar "día a día".

"Hay muchos focos complicados como Cataluña y las elecciones, pero la situación se tiene que calmar, quizá no tan a corto plazo, pero se necesita estabilidad. Opino que la manera de solucionar el caso de los catalanes es la convivencia, llevo a Cataluña dentro de mi corazón, he pasado ahí muchos momentos importantes y no entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país", declaró en una entrevista al diario mexicano Milenio.

En este sentido, el número dos del mundo explicó que no es capaz de ver "dos cosas diferentes". "Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá", subrayó. Por otra parte, habló de la inauguración del primer 'Rafa Nadal Tennis Centre' del mundo en Costa Mujeres (México). "Conozco el país, es un destino fiable, llevo años viniendo a esta zona y se nos presentó la oportunidad de comenzar en un proyecto innovador, como es este centro en el hotel Grand Palladium, pues representa una extensión de la academia que tengo en Mallorca, a la que asiste gente de todo el mundo", manifestó.

"México fue una inmejorable oportunidad para hacer la primera expansión y qué mejor que con amigos de las islas de Baleares, como los Matutes, y en un país que me emociona y siempre me deja algo positivo", prosiguió.

Además, habló del torneo de Acapulco, a donde llega "con ánimo de triunfo" y dispuesto a superar "un cuadro muy complicado". "No hay barrera alguna. Stefanos Tsitsipas le ganó a Roger Federer en el Abierto de Australia y el croata Borna Coric me ha vencido a mí varias veces, por ejemplo. Más bien es una competición a muy alto nivel y son partidos disputados en los que cualquier cosa puede pasar", afirmó.

El manacorí restó importancia también a su edad, casi 'la edad de Cristo'. "Sí, espero no tener un final peor...", dijo entre risas. "Soy una persona normal y corriente. Buena gente con los niños que acuden a la Academia. Creo que transmito esa cercanía. Y espero de ellos que tengan ilusión por mejorar y pasión por el día a día, que es la clave del éxito en materia de educación", apuntó.

Tampoco le obsesiona superar en títulos de 'Grand Slam' al suizo Roger Federer, ya que sólo quiere "ser feliz". "No me enfoco en los 'Grand Slam', que sólo son cuatro torneos al año. Ahora mismo viene el Abierto Mexicano, un buen reto porque el año pasado me lo perdí por lesión. Entonces voy disfrutando día a día, semana a semana de mi profesión, en la que he logrado más de lo que había soñado, así que lo venidero es para disfrutar", expresó.

En otro orden de cosas, Nadal es claro a la hora de confesar con qué gran leyenda le hubiese gustado jugar. "Con Björn Borg. Además de las comparaciones que siempre se han hecho de él conmigo, un duelo en tierra batida -Nadal acumula 11 títulos de Roland Garros por seis que logró el sueco- hubiera sido especial", expuso.

"Uno de los éxitos de mi carrera es que no solo he jugado tenis y no me he perdido tantas cosas de la infancia por este deporte. He viajado, he podido practicar disciplinas como el golf y el fútbol, aprecio estar con la familia y disfrutar de la vida también fuera de las canchas. Me gusta el cine y soy un apasionado del mar, de bucear, de pescar y convivir con amigos, pese a que viajo mucho. De hecho ahora tengo una agenda muy complicada, pero en el futuro estaré más por aquí en la academia", enumeró.

Por último, valoró el estado actual del tenis mexicano. "México necesita una figura que se convierta en un referente, pero hallarla implica inversiones y promoción, infraestructura, lugares para entrenar al más alto nivel, y espero que este centro en Costa Mujeres ayude en esa dirección", finalizó.