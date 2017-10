Ronaldo vuelve a ser el favorito para ser The Best por delante de Messi y Neymar

Vuelven a ser los de siempre. Y parece que ganará el dominador del año pasado, CR7, que con el Madrid logró nada menos que la hazaña de ganar otra Champions (por primera vez en el nuevo formato un equipo lograba dos seguidas), y la Liga.



Los delanteros del Real Madrid Cristiano Ronaldo, del FC Barcelona Le Messi y del París Saint Germain Neymar Jr. pugnarán este lunes por el Premio de Mejor Jugador del Año, 'The Best', que otorga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en Londres.



Cristiano Ronaldo, ganador del Premio 'The Best' en 2016, optará así a revalidar el trofeo en la ceremonia en el London Palladium junto a Leo Messi y el exjugador del FC Barcelona y actualmente en el PSG, Neymar Jr.



También Carli Lloyd, la ganadora del Premio 'The Best' a la mejor jugadora de la FIFA en 2016, vuelve a optar al galardón, este año junto con la venezolana Deyna Castellanos, de 18 años, y la estrella de Holanda y del Barça Lieke Martens.



En la primera edición del Premio 'The Best' al Mejor Portero estarán los metas de la Juventus Gianluigi Buffon, del Real Madrid Keylor Navas y el del Bayern de Múnich Manuel Neuer.

Además, diez candidatos buscarán el Premio Puskas de la FIFA, al mejor gol de la temporada, entre los que figura un gol del exdelantero de Las Palmas Kevin-Prince Boateng contra el Villarreal, otro del exsub-19 del FC Barcelona, ahora en el Mónaco, Jordi Mboula en la Youth .League contra el Dortmund y el de Mario Mandzukic (Juventus) en la última final de la Liga de Campeones, elegido mejor tanto para la UEFA

Por su parte, el francés Zinédine Zidane (Real Madrid) y los italianos Massimiliano Allegri (Juventus) y Antonio Conte (Chelsea) serán los tres candidatos al premio 'The Best' al mejor entrenador del año.



Zidane, que resultó ganador en la primera edición del galardón, volverá a ser favorito en la segunda tras repetir el éxito de su equipo en la Liga de Campeones y añadir también los títulos de La Liga Santander, Supercopa de Europa y Supercopa de España.



Sus rivales son Allegri, que volvió a reinar en Italia y a alcanzar la final de la Liga de Campeones precisamente contra Zidane, y Conte, que triunfó en su primera temporada con el Chelsea erigiéndose en campeón de la Premier League.



En cuanto al fútbol femenino, los tres candidatos son nuevos. Se trata el danés Nils Nielsen, la holandesa Sarina Wiegman y el entrenador del Olympique de Lyon, Gerard Precheur. Además, en el premio a la mejor afición están nominadas las hinchadas de Borussia Dortmund, Celtic y Copenhague.



