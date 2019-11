RTVE no pujará por emitir la Supercopa por respeto a los derechos humanos

Radiotelevisión Española (RTVE) ha decidido no pujar por emitir el partido de la Supercopa de España de Fútbol masculino porque no considera "coherente" que se celebre en Arabia Saudí, "un país donde no se respetan los derechos humanos". Fuentes de la corporación pública han explicado a Efe que han renunciado a pujar por los derechos de retransmisión, dadas las denuncias de incumplimiento de los derechos humanos en ese país.

"RTVE no optará a la transmisión del partido de la Supercopa. Me alegro. El partido se juega en Arabia Saudí, donde no se respetan los derechos humanos y las mujeres están oprimidas. Una gran decisión de RTVE", ha escrito en Twitter la editora de igualdad de TVE, Alicia Gómez Montano.

Desde la corporación pública han destacado el compromiso unánime de las jugadoras de la liga de fútbol femenino, que "han puesto el grito en el cielo" por el lugar elegido para la celebración de la Supercopa.

Sin embargo, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, considera que la elección de Arabia Saudí es buena porque ayudará al aperturismo en relación a la igualdad de género y los derechos humanos en general.