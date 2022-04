Rubiales comparecerá en Las Rozas para explicar las comisiones de la Supercopa.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que tiene "claro" quién "está detrás de todo esto" en relación a los audios que desvelan la comisión recibida por la Federación y por el jugador Gerard Piqué, como presidente de la empresa Kosmos, con motivo de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí. "Primero teníamos que consultar muchas cosas. Tenemos un contrato confidencial, afortunadamente en Arabia Saudí ya nos permiten dar determinados datos y eso era fundamental. Así que próximamente hablaré", indicó Rubiales en declaraciones a 'OK Diario' antes de anunciar que comparecerá este miércoles ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El máximo responsable de la RFEF negó tajantemente que dichas comisiones se las repartiera con el jugador del FC Barcelona y recordó que sus actuaciones han sido siempre honestas. "Siempre he actuado de manera honesta y la gestión al frente de la Federación es impoluta", agregó Rubiales. Además, el presidente no desveló quién está detrás de estos audios publicados por 'El Confidencial', pero aseguró saber de quién se trata. "No lo creo, lo tengo claro, pero no lo puedo decir. Lo tengo claro", finalizó Rubiales a la salida del despacho de abogados GC Legal, donde ha preparado su intervención de este miércoles.