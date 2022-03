Wimbledon podría vetar a los tenistas rusos que no se opongan a la invasión.

El tercer 'Grand Slam' de la temporada, el torneo de Wimbledon, podría vetar a los tenistas rusos que no demuestren su rechazo al presidente de su país, Vladimir Putin, tras la invasión de Rusia a Ucrania, motivo que podría impedir que jugadores como Daniil Medvedev -número uno del mundo- no acudan a la cita londinense. Así lo confirmó este martes el ministro de deportes del Reino Unido, Nigel Huddleston, al explicar que el comité parlamentario de la materia mantiene "preocupaciones" sobre la representación rusa en las competiciones británicas.

Huddleston indicó que no sería apropiado que se viera a nadie ondeando la bandera de su patria o mostrando algún apoyo al régimen de Putin después de la invasión a Ucrania. Este martes se le preguntó a Huddleston sobre Wimbledon y Medvedev, el actual número uno del mundo masculino y actual campeón del US Open. "Estamos buscando y hablando con varios deportistas sobre esto y sobre cuál debería ser la respuesta y los requisitos. Absolutamente, nadie que enarbole la bandera de Rusia debería estar permitido o habilitado", dijo.

"Necesitamos alguna garantía potencial de que no son partidarios de Vladimir Putin y estamos considerando qué requisitos podemos necesitar para obtener algunas garantías en ese sentido (...) En resumen, ¿me sentiría cómodo con un atleta ruso que enarbolara la bandera rusa? No", añadió el ministro británico. Cuando se le preguntó sobre el All England Club, que alberga Wimbledon, Huddleston dijo: "Estamos en conversaciones", pero no añadió más información al respecto. Rusia tiene cuatro jugadores en el 'top 30' masculino de la ATP y tres en el 'top 30' femenino de la WTA.

Medveded, la semana pasada, explicó que quiere jugar de cualquiera manera. "Definitivamente no me corresponde a mí decidir. Sigo las reglas. No puedo hacer nada más. Ahora mismo la regla es que podemos jugar bajo nuestra bandera neutral", dijo el número uno del mundo. Wimbledon, tercer 'grande' de la temporada, se llevará a cabo del 27 de junio al 10 de julio de este año, con una semana de clasificación antes del torneo.