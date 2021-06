Contagiados y sin vacunas a 5 días del primer duelo de La Roja en la Eurocopa

Sergio Busquets, Diego Llorente... Los casos de Covid en la Selección Española de Fútbol que disputará el próximo lunes el primer partido de la Eurocopa frente a Suecia, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, están generando un tira y afloja entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Gobierno y el Consejo Interterritorial autonómico, en el que se analiza todo cuanto sucede en el ámbito de la pandemia.

La RFEF no tiene capacidad para obtener vacunas con las que inmunizar a los deportistas de la competición europea, mientras que el Gobierno ha regateado el problema pasando el balón a los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas. Será esta última instancia la que dé luz verde o no a la vacunación de los pupilos de Luis Enrique, que ya han sufrido dos contagios en las últimas horas.

"Hace tres meses solicitamos que se vacunase a los jugadores de la Selección Española de Fútbol al igual que se iba a hacer con la Sub-21 que participará en los JJOO. Parecía de sentido común que se hiciese, ya que si son importantes unos Juegos a nivel deportivo global también lo es una Eurocopa, como máximo exponente del fútbol", dicen a La Información desde la RFEF que preside Luis Rubiales.

"Una Eurocopa está entre las competiciones máximas del mundo deportivo, pero en estos momentos [mañana del miércoles] no sabemos si se va a proceder a la inmunización de los jugadores o no. Y si se hace, tampoco sabemos ni cuándo ni dónde", puntualizan las mismas fuentes. "A nivel deportivo la Eurocopa no es menos que los JJOO".

La posible vacunación de los futbolistas de La Roja ha dado lugar a críticas por adelantar en el calendario de vacunaciones a estos deportistas. Desde la RFEF creen que la inmunización de los jugadores es necesaria, "aunque tenemos plantilla suficiente si hay bajas por la Covid. Además, debería tramitarse de forma urgente porque tras recibir la dosis hay un periodo en el que puede haber cansancio, algo de fiebre... Y el primer partido es el lunes que viene".