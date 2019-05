Sergio Ramos se queda en el Real Madrid: acaba con los rumores de su marcha

Sergio Ramos se queda. El capitán del Real Madrid ha querido desmentir los rumores según los cuales el defensa del conjunto blanco iba a fichar por un club chino. No benefician a nadie ni al club "ni a mi personalmente", aclara. "Quiero dejar claro mi futuro. Soy madridista y me quiero retirar aquí y quiero pasar el resto de mi contrato aquí y qué mejor manera que mirar al futuro y dejar el pasado y construir el futuro". También ha dicho que el día que se vaya le gustaría hacerlo "por la puerta grande y ganando". Y ha llegado a decir que "jugaría gratis aquí". E insiste: "El tema económico no lo hemos tocado ni un minuto, es un tema de confianza y cariño emocional". Cree que cada vez que le toca renovar "solo se habla de la mía".

"No tiene nada de importancia. Ramos y su hermano, su representante Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", declaró a principios de semana Florentino Pérez, en una entrevista en el programa de Onda Cero.

Al respecto Sergio Ramos ha asegurado que la oferta está encima de la mesa y es una propuesta que haces firme cuando la relación no estaba como yo creía que tenía que estar, pero en ningún momento me he planteado irme a China. "Que quería la carta de libertad es mentira", asegura. "Tengo dentro de 15 días una boda y quiero darle un abrazo a Florentino de verdad", dice. Sobre el sueldo asegura que tanto con su salario como con su contrato "está muy contento".

No le molesta que Florentino llegara a decir que es el jugador que más gana de la plantilla pero sí "lo que al final se ha generado porque lo tengo todo aquí y el tema económico es secundario totalmente".

¿Es cierto que tus compañeros te han pedido que te quedes? le preguntan al capitán del equipo blanco. Y precisamente esa ha sido una de las cosas que ha movido la balanza hacia el lado de que al final se queda con ellos.

Sergio Ramos empezó a sentirse incómodo en el club porque "me ha dolido un tema de cariño y emocional de mi relación con el presidente". Sobre su marcha a China asegura que "mientras el alma y el cuerpo me aguante para defender este escudo lo intentaré". Por ahora son dos años "y no sabe si serán seis y ocho". Siempre ha dicho que "nunca me iría a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid".