Solari: "El Real Madrid siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, se ha referido a la posible vuelta de Jose Mourinho al banquillo blanco apuntando que "este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts", al tiempo que ha destacado que la falta de gol de su equipo se produce por "una mezcla de cosas" y ha preferido no comentar la sanción de la UEFA a Sergio Ramos porque "ya se ha pronunciado un tribunal".

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Ajax, a Solari se le preguntó cómo valora el posible retorno de Mourinho. "Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal", contestó, arrancando las risas de la prensa, qué posteriormente le preguntó si la actriz estadounidense le elegiría a él o al portugués. "Qué buena pregunta, habrá que hacérsela a ella", contestó.

Tras la comparecencia de Luka Modric, quien reclamó unos minutos antes que "algunos tenían que dar un paso adelante" en la plantilla ante la falta de gol, Solari prefirió no pronunciarse al respecto.

"No sé que ha dicho Luka. De Cristiano ya hemos hablado, es historia viva de este club y todo lo que ha hecho ya está en las vitrinas. Tengo el máximo respeto por él. Los que estamos aquí trabajamos para hacerlo lo mejor posible para jugar mejor y marcar más goles. Es nuestro trabajo", subrayó.

A su juicio, la falta de acierto ofensivo se produce por "una mezcla de cosas". "Debemos concretar más, tener más presencia. Nunca me gustó juzgar la suerte en el fútbol, pero es un componente que existe. Hemos tenido muchas ocasiones en los últimos partidos, menos en el último que en los anteriores, y las tenemos que concretar como hemos hecho en otros partidos", pidió.

"Sobre la sanción de Ramos ya se ha pronunciado el tribunal"

Por otra parte, Solari reconoció que le da "pena que no esté mañana" Sergio Ramos, castigado con dos partidos por forzar su amonestación en Ámsterdam. "Es un jugador muy importante para nosotros, un líder. De todas maneras tenemos jugadores con sobrada experiencia y calidad para suplirlo. El carácter de Sergio está impregnado en el carácter del equipo. Respecto a la sanción no me voy a pronunciar, ya se ha pronunciado el tribunal", zanjó sobre el tema.

En cuanto a Vinicius Júnior, volvió a alabar al joven jugador brasileño. "Que un jugador que ha llegado recientemente y tan joven le dé al club y a la afición tantos motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como una buena noticia", deslizó.

Por otra parte, el argentino recordó que "la federación holandesa ha tenido la amabilidad de postergar el partido del Ajax", que llegará más descansado tras no jugar este fin de semana. "Nuestro partido ha sido muy ajetreado con muchos partidos muy importantes seguidos, pero este grupo está acostumbrado, no es una novedad. En lo que no podemos modificar es mejor que ni lo planteemos. Mejor poner todo nuestro esfuerzo en el partido", solicitó.

Además, el técnico argentino confirmó que tiene a toda su plantilla disponible a excepción de Ramos y del lesionado Marcos Llorente y tampoco quiso 'mojarse' con la suplencia cada vez más habitual de Marcelo. "Todos los jugadores han participado y cada partido es una nueva oportunidad", sentenció.