Stoichkov pide perdón a Soraya Sáenz de Santamaría, "pero solo por su hijo"

El exfutbolista búlgaro del FC Barcelona Hristo Stoichkov ha pedido disculpas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por parte de sus declaraciones expresadas días atrás en el canal Univisión Deportes, en concreto en las que alude a su hijo.



"Su abuelo, franquista. Su padre, franquista. Esta, franquista también. Y su hijo", dijo Stoichkov mostrando una foto de la vicepresidenta.



"¿Es ella la que demanda las cosas que tenemos que hacer? Por favor dimite ya. No puedes mandar a la Policía a pegar a gente inocente. Gobierno de España, sois una vergüenza total. Por eso estaréis donde os merecéis, separados del mundo", dijo Stoichkov.

El exjugador del Barcelona ha señalado que seguía indignado. "La palabra franquismo se demostró, las imágenes hablan por sí solas: sangre, violencia, pegar a la gente inocente... Nunca ofendí a esta señora diciendo que mata a la gente, que tira ella las balas. Pero yo no mandé a nadie a que maltratara a la gente de Cataluña, sólo me equivoqué en una cosa, al mencionar a su hijo, que no tiene ninguna culpa de lo que pasa", ha dicho el exfutbolista.

"Con la mano en el corazón te pido disculpas por mencionar a tu hijo", ha añadido.



Fuentes del Ejecutivo confirmaron a EFE este martes que Soraya Sáenz de Santamaría presentaría una querella contra Stoichkov en defensa de su honor y el de su familia, después de que el exjugador búlgaro dijera que tanto ella, como su padre, su abuelo y su hijo -que es menor de edad- son "franquistas".