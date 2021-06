Suecia anuncia dos positivos por Covid a seis días de enfrentarse contra España. 

Alerta roja para la Selección Española. El centrocampista del Bologna Mattias Svanberg ha dado positivo por coronavirus, según informó este martes la Federación de Fútbol Sueca, que horas antes había anunciado el contagio del atacante del Juventus Dejan Kulusevski. "Cuando llegaron los resultados de todos los test descubrimos que Mattias Svanberg ha dado positivo. Mattias ya no entrenará con el equipo y se aislará en el hotel. Se analizará de nuevo el test y se harán pruebas complementarias", consta en un comunicado.

Ni Svanberg ni Kulusevski podrán ser alineados contra España el día 14 en La Cartuja en el debut de ambos equipos en la Eurocopa. Tras anunciar en rueda de prensa el positivo de Kulusevski, la selección sueca hizo un entrenamiento en su concentración en Gotemburgo, pero antes del inicio, el médico de la selección, Anders Valentin, apartó del grupo a Svanberg, que abandonó cabizbajo el campo, según informó en su edición digital el tabloide Aftonbladet.

Valentin había mostrado durante la comparecencia su esperanza de que no hubiera más positivos, ya que Kulusevski se contagió previsiblemente ayer, durante la jornada de descanso, y no tuvo contacto con más compañeros, aparte de que ya pasó el virus antes y ahora presenta síntomas leves. El jugador del Juventus se sintió algo resfriado durante la mañana de este martes, antes de que se le hicieran PCR a todo el grupo, y fue sometido a un test rápido, que dio positivo.

Durante la rueda de prensa, que fue adelantada dos horas y media respecto al horario previsto, el seleccionador Jan "Janne" Andersson señaló que no iba a convocar a nadie en lugar de Kulusevski y que cuenta con él para el siguiente partido. Kulusevski ya había presentado valores anómalos en una prueba el jueves pasado, pero al dar negativo en dos test posteriores se le consideró apto y jugó el amistoso contra Armenia (3-1), el último ensayo de Suecia antes de la Eurocopa.

"No se trata de un brote, sino de un caso. Esperamos que no haya más", había dicho Valentin. Las recomendaciones de la Agencia de Salud Pública de Suecia, que ha optado por una estrategia más suave contra la pandemia que la mayoría de países europeos, establecen que si no hay síntomas, se puede continuar con los entrenamientos siempre que sean al aire libre, por lo que la selección sueca seguirá trabajando de forma grupal en exteriores.

"No sería correcto que nos vacunaran antes que al resto de la población"

El positivo de Kulusevski llega dos días después que el de Sergio Busquets, capitán de España, que ha decidido vacunar a toda la selección contra la Covid-19, una posibilidad que Suecia descarta. "No sería correcto que nos vacunaran antes que al resto de la población", afirmó Andersson. Kulusevski, que se ha destapado este año en el Juventus, era una de las alternativas en el once, como delantero o interior derecho, aunque la mayoría de los medios suecos lo situaban como suplente.

Svanberg parte en principio como el primer reemplazo para Olsson y Ekdal, la pareja de mediocentros titulares en el 4-4-2 sueco, aunque también puede jugar ahí el veterano Sebastian Larsson, que se perfila como titular en la banda derecha.