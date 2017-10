Nadal desquicia a Dimitrov otra vez y pasa a semifinales en Shanghai

El tenista español Rafael Nadal logró hoy su pase a semifinales del Masters 1000 de Shanghái tras aplacar por 6-4, 7-6(4) y 6-3 en un apasionante partido a un infatigable Grigor Dimitrov que no se lo puso nada fácil al número uno del mundo.



Nadal necesitó dos horas y 32 minutos para doblegar al búlgaro, quien le disputó cada punto como si fuera una bola de partido. En semifinales lo espera ya el croata Marin Cilic, quinto mejor tenista del mundo según el ránking de la ATP.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Nadal vuelve a la tierra batida para convertirse (aún más) en historia del tenis

El primer set, arrancó muy igualado hasta que el tenista mallorquín logró romperle el servicio a Dimitrov y se puso arriba 5-4, un decisivo punto que inclinó la balanza del lado del español.



En el segundo set, ambos tenistas estuvieron parejos y realizaron una exhibición de tenis con largos e intensos puntos hasta llegar al tie break. Nadal lo arrancó con una ventaja de tres puntos que acabó desaprovechando y finalmente el búlgaro forzó el tercer set.

Incansable Nadal

En la tercera manga, ambos comenzaron igualados pero, tras desaprovechar Dimitrov una bola de ruptura, Nadal aprovechó la suya y se hizo con el servicio del búlgaro para ponerse 4-2 arriba.



Aunque no bajó la intensidad por parte de ninguno de los dos tenistas, no hubo sorpresas en el resto de puntos y finalmente Nadal logró el tercer set y con él la victoria frente a Dimitrov, a quien ya había ganado la semana pasada en Pekín.



En semifinales le espera Cilic, quinto mejor tenista del mundo según el ránking de la ATP, y que hoy ha eliminado al español Albert Ramos por 6-3 y 6-4.



China está siendo un país talismán para el número uno del tenis mundial, quien hace una semana se adjudicó el Abierto de China en Pekín, un torneo que al igual que Shanghái se juega en pista dura, que no es la especialidad del mallorquín.



En las rondas previas en Shanghái, Nadal venció de un modo fulminante tanto al estadounidense Jared Donaldson (6-2 y 6-1) como al italiano Fabio Fognini (6-3 y 6-1).



Según destacó el jueves en la rueda de prensa, el español siente que en este momento está jugando a su mejor nivel de la temporada.



Esta tarde se decidirán los rivales de la otra semifinal. El segundo del mundo, Roger Federer, disputará su pase con el francés Richard Gasquet mientras que el otro semifinalista saldrá del duelo entre el serbio Viktor Troicki y el argentino Juan Martin del Potro