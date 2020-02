Tom Brady desata rumores sobre su futuro con una fotografía misteriosa

Una imagen dice más que mil palabras. La estrella del Super Bowl, Tom Brady, ha alarmado a todos sus seguidores tas publicar una foto en blanco y negro en su cuenta de Twitter. Algunos piensan que el jugador colgará su camiseta de los New England Patriots y otros, que dejará el deporte por completo.

La fotografía en blanco y negro tiene como fondo un estadio que contrasta con la silueta de un Brady de espaldas a la cámara. Los rumores saltaron porque el jugador ya lleva 20 temporadas en la NFL y por primera vez se convertirá en un agente libre. Además, su compañero de cancha Rob Gronkowski dijo ante los medios que sería bueno que Brady buscara otro lugar para desarrollar su potencial.

"Sé que ha habido especulaciones", dijo Brady a 'Westwood One'' a principios de enero. "Eso es parte de ser un atleta profesional. Cuando las personas no están hablando de esta temporada quieren hablar de la próxima y la realidad es que está bastante lejos". ¿Los Ángeles Chargers, Indianapolis Colts, Tennesse Titans, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins...? Todavía no se sabe cuál es el siguiente paso de este deportista, pero su publicación deja ver que habrán cambios.