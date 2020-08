¿Un torneo en Nueva York? Los tenistas dudan de la viabilidad del US Open.

La vuelta del tenis en el torneo US Open está generando controversias. El tenista australiano Nick Kyrgios, por ejemplo, confirmó que no acudirá a Nueva York a finales de agosto para disputar el torneo, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus. En la misma línea, la tenista australiana Ashleigh Barty, actual número uno del mundo de la WTA, confirmó este jueves que tampoco participará en la competición.

Kyrgios ha asegurado que le "duele en mi corazón no salir allí a competir, pero no voy a participar por la gente, por mi gente australiana, por los cientos de miles que han perdido la vida, por todos vosotros. Esta es mi decisión, guste o no". El número 40 del mundo, que siempre se ha mostrado crítico con la celebración del 'grande' neoyorquino, indicó que no tenía "ningún problema" con la decisión de los organizadores de llevar a cabo el evento ni con los jugadores. "Si quieren ir, depende de ellos, pero siempre que actúen apropiadamente y de forma segura", advirtió antes de enviarles un duro mensaje para aludir a sus "razones" para no competir en la cita.

"Pero tenistas, tenéis que actuar en el interés de todos y trabajar juntos", remarcó, dejando claro que no ve bien a aquellos que han estado "intentando hacer dinero rápido organizando una exhibición", como podría ser el caso del serbio Novak Djokovic.

Kyrgios aseguró que esa actitud es "muy egoísta". "Pensad en la otra persona por una vez, eso es de lo que trata este virus, no importa vuestro ranking mundial o cuánto dinero tengáis. Actuad responsablemente. A aquellos jugadores que han estado acatando las reglas y actuando desinteresadamente, les digo que buena suerte. Jugad bajo vuestro propio riesgo, no tengo problema con eso", sentenció.

El torneo se queda sin su número 1 femenina

"Mi equipo y yo hemos decidido que no viajaremos al torneo de Cincinnati ni al US Open este año. Me encantan ambos eventos, así que ha sido una decisión difícil, pero todavía hay riesgos significativos debidos al coronavirus y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición", aseguró Ashleigh Barty, la número 1 del mundo, en un comunicado enviado a Associated Press. La actual campeona de Roland Garros tampoco confirmó su presencia en la posterior gira europea de tierra batida, incluida su defensa del título en París. "Tomaré mi decisión sobre Roland Garros y los torneos europeos en las próximas semanas", advirtió.

La baja de Barty es la primera gran ausencia confirmada que tendrá en alguno de sus cuadros individuales el US Open, que comenzará el 28 de agosto en Nueva York, una ciudad que ha sido muy castigada por una pandemia que ha dejado ya más de 150.000 fallecidos en los Estados Unidos.

Zverev reconoce que es "un poco locura"

El tenista alemán Alexander Zverev, por su parte, reconoció que es "un poco locura" que se vaya a jugar el US Open teniendo en cuenta la situación que atraviesa EEUU. "Es un poco locura jugar ahora el US Open. Preferiría que no se llevase a cabo y que empezásemos el año en Europa", deslizó Zverev, número siete del mundo, tras un torneo de exhibición en Francia.

Para el de Hamburgo, la actual situación que está viviendo el país estadounidense con el coronavirus le hace pensar que "no sea el momento adecuado para volar ahora a América". "Si el US Open se celebra, ¿qué deberían hacer los jugadores? Especialmente si todos van a jugar, se trata también de puntos para el ranking", confesó.