La Selección Española rechaza la vacuna de Pfizer por tener que recibir dos dosis

La vacunación de la Selección Española de fútbol salta por los aires. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado al Gobierno que declina recibir la vacuna de Pfizer, como confirman fuentes de la RFEF a La Información. El motivo es que esta inmunización implica que haya que recibir dos dosis. Lo que podría suponer que hubiera dos episodios de efectos secundarios sobre los jugadores del equipo nacional en plena Eurocopa. Algo a lo que no quieren arriesgarse ni los dirigentes de la RFEF ni el seleccionador, Luis Enrique Martínez. Por lo que han trasladado al Ejecutivo central que solo aceptarán los 'pinchazos' para los futbolistas si les administran una única dosis. Un requisito que actualmente solo cumple el antídoto de Janssen. El cual solo está indicado para mayores de 40 años, una edad muy por encima de la de los deportistas del equipo nacional.

Según explican fuentes de la Federación, su determinación no está basada en que consideren que Pfizer sea peor que Janssen. El motivo que esgrimen es las consecuencias que puede tener sobre la salud inmediata de los jugadores en medio de un torneo continental de selecciones. Una problemática que les atemoriza especialmente por la segunda dosis, ya que esta se inocularía en torno al 1 de julio. Es decir, cuando ya habrían empezado los octavos de final del campeonato. "No podemos arriesgarnos a que un portero pueda tener un brazo mal tras recibirla o a que a cualquier otro jugador le dé fiebre en ese momento", señalan las fuentes consultadas por esta redacción. La decisión, que no ha sido fácil, ha sido consensuada por todas las partes. Desde los doctores Juan Cota y Óscar Celada, responsables médicos del conjunto, pasando por Luis Enrique y hasta llegar al presidente, Luis Rubiales.

Haber llegado a este lío es algo que la Federación achaca al Gobierno de Pedro Sánchez. Como recuerdan las fuentes consultadas, cursaron "hace tres meses" una petición al Ministerio de Cultura y Deporte para que se aprobara un plan que permitiera vacunar a los futbolistas. Su solicitud fue ignorada, según insisten las mismas fuentes. Todo cambió el pasado viernes, cuando el titular de la cartera de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, planteó esta posibilidad a su compañera de Sanidad, Carolina Darias. Casualmente, ese viernes fue en el que Sánchez y el Rey Felipe VI acudieron a la presentación de la candidatura conjunta de España y Portugal para celebrar el Mundial 2030. Una cita en la que el presidente coincidió con Rubiales. Y en la que también estaba Uribes.

Desde la RFEF aseguran que aceptarían "cualquier vacuna monodosis" que se les proporcionara. Actualmente, solo la de Janssen cumple su demanda. El resto de las que están disponibles, que son las de Moderna y AstraZeneca, funcionan con dos dosis tal y como hace Pfizer. Las fuentes consultadas prefieren no entrar en hablar de nombres de empresas o de tipos de antídotos, y reiteran que solo están dispuestos a recibir una. Y como insisten, el único fin es evitar que haya más problemas para los futbolistas. Las posibles fiebres, mareos o malestar general habituales tras recibir una inyección de este tipo son las que habrían motivado la preocupación tanto de los médicos como del cuerpo técnico de Luis Enrique.

Pero esta demanda no se puede satisfacer. Con la Estrategia de Vacunación y los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud vigentes, Janssen solo puede administrarse a personas mayores de 40 años. Actualmente, las personas que la reciben están en los grupos de edad de 40-49, 50-59, 60-69 y 70-79. Los futbolistas de la selección no pasan de los 32 años, que es la edad del jugador más veterano, que es Jordi Alba. La única solución sería que el Ministerio de Sanidad rompiese todos los consensos científicos y técnicos para plantear esta excepción. Algo que, según señaló la ministra Darias, no está previsto. El plan establecido es el mismo que el de los deportistas de los Juegos Olímpicos. Lo que supone que solo se contempla la posibilidad de Pfizer.

Esta situación implica que la selección puede acudir a disputar la Eurocopa sin ninguna inmunización. Esta era la previsión inicial, ya que hasta el pasado viernes no comenzaron los trámites para que se aprobara la vacunación del equipo nacional. Lo que no hará del equipo de Luis Enrique una excepción. Al no haber sido un requisito para participar, la mayoría de las selecciones que competirán en el torneo no están inmunizadas. Solo Italia, Bélgica, Países Bajos, Turquía y Polonia cuentan con una pauta completa. Además, hay jugadores que de manera individual ya han recibido al menos una dosis. Son aquellos que podrían acudir a esos Juegos Olímpicos de Tokio. El motivo es que el gobierno de Japón exige tener el antídoto inoculado para participar en el evento.

La pelota ahora está en el tejado del Gobierno. Una cuestión que ya está generando desgaste en el Ejecutivo. Sobre todo, porque decidió saltarse todos los protocolos y no contó con las comunidades autónomas para aprobar que se vacunara al equipo del fútbol español. El escenario actual es que los documentos oficiales vigentes impiden que los futbolistas reciban Janssen. Quienes sí podrían ser inmunizados con esta son los miembros del cuerpo técnico. El ejemplo más claro es Luis Enrique, que tiene 51 años. Pero la prioridad del seleccionador y de la cúpula de la RFEF son los jugadores. Al final, los que salen al campo son los que determinarán lo lejos que llega España en la Eurocopa.