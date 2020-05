¿Vuelve la Champions? El Lyon anuncia la vuelta contra la 'Juve' para el 7 de agosto

Ya está aquí. O, mejor dicho, ya hay una fecha a la que agarrarse a la larga espera para volver a disfrutar de la mayor competición entre clubes del fútbol del mundo. El partido de vuelta de los octavos de final entre la Juventus de Turín y el Olympique de Lyon se disputará el 7 de agosto en la ciudad italiana, según ha confirmado este sábado el presidente del club francés, Jean-Michel Aulas, sobre la vuelta de la máxima competición continental.

"El partido contra la Juventus está confirmado para el 7 de agosto, en Turín y a puerta cerrada", dijo Aulas en declaraciones a 'RTL Foot'. Un choque que llegará casi cinco meses después de la ida, disputada en Lyon, y que terminó con triunfo local por 1-0.

De esta forma, tal y como está previsto, las ligas nacionales terminarían a finales de julio -a excepción de la francesa, que se ha dado por terminada- y la 'Champions' se jugará a lo largo del mes de agosto. La semana que comienza el día 11 se jugarían los cuartos de final, la del 18, las semifinales y la final quedaría para la última semana de agosto.

Además, el máximo responsable del Lyon lamentó que no puedan competir en igualdad de condiciones por esta circunstancia. "No teníamos ninguna obligación (de detener nuestra Liga). En Europa somos una excepción. Si las apelaciones no tienen éxito, Lyon y PSG serán masacrados por equipos que tendrán una preparación que ellos no tienen", sentenció.