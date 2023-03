El 64,6% de los españoles asegura que la moción de censura no afectará a su voto

La moción de censura no ha tenido el golpe de efecto que Vox perseguía. Así lo ratifica el barómetro de marzo elaborado por el Instituto DYM para La Información, que refleja que un 64,6% de los españoles asegura que el debate no ha influido en su intención de voto. El impacto es aún menor si se tiene en cuenta que otro 22,8% ha confirmado el sentido de su voto tras las sesiones celebradas la semana pasada en el Congreso de los Diputados. En consecuencia, apenas un 4,5% ha cambiado de papeleta de cara a las próximas elecciones generales, siendo la mayor parte exvotantes de Vox y Unidas Podemos. Precisamente, el grupo parlamentario que impulsó el mecanismo de exigencia de responsabilidad es el que peor parado sale de éste, de acuerdo con el sondeo.

Sin embargo, esta ausencia de movimientos no tiene por qué estar directamente relacionado con lo discutido en serie parlamentaria, dado que la moción de censura tuvo un escaso seguimiento entre los encuestados. Apenas un 27,8% afirma haber seguido el debate con bastante o mucho interés, al tiempo que casi uno de cada dos lo hicieron con poco o ningún interés (47,8%). Según la posición ideológica, se aprecia que los votantes de derecha estaban más interesados en las sesiones, un 58% dice haberlo estado mucho o bastante, frente a un escaso 28,4% del centro izquierda y un 24,2% de la izquierda. La pauta se repite al atender al voto en los últimos comicios generales, los seguidores de la formación de Santiago Abascal son los que lo siguieron con mayor intensidad, aunque no despertó el interés de un 25,5% de ellos.

Las opiniones no son más positivas para el candidato a ostentar la presidencia del Gobierno. El 61.1% de los encuestados considera que la decisión de Ramón Tamames de aceptar la propuesta de la formación de extrema derecha para derrocar a Sánchez ha sido desacertada. Los votantes de Unidas Podemos son los más críticos al respecto, un 85,9% creen que se equivocó, seguidos de los que apoyaron al Partido Socialista (82,2%). No obstante, la mayoría de los votantes del Partido Popular (54%) también comparten que esta idea no fue conveniente. Además, solo un 24,6% de los españoles asegura estar alineado con las ideas defendidas por el economista durante la moción de censura. La mayoría de los que votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones generales lo están (51,2%), mientras que solo un 42,8% de los seguidores del PP comparten este diagnóstico.

Para los encuestados, el principal beneficiado de este debate fue el PSOE (39,4%), a pesar de que la mayoría de votantes del partido de Santiago Abascal (54,5%) estiman que esta formación fue la mejor parada en el intercambio dialéctico. Así, un 40,1% de españoles considera que estos últimos son los que más perjudicados han salido e incluso, un 22,6% de sus votantes comparte esta opinión. En consecuencia, una amplia mayoría (63,3%) estima que la decisión de Vox de presentar la moción de censura no fue acertada, postura que respalda el 18,9% de sus seguidores. Además, casi la mitad de los ciudadanos coinciden en que el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo se equivocó al no acudir al debate, un 44,7%, si bien, la mayoría de los votantes del PP creen que esta decisión le benefició.

El total de 1.008 entrevistas que fueron realizadas en los días siguientes a la celebración de la moción de censura (23 y 24 de marzo) sitúan a Yolanda Díaz como líder mejor valorada apenas unas semanas antes de que presente su proyecto Sumar. Sin embargo, ninguno de los representantes políticos obtiene el aprobado, por lo que a pesar de situarse en primera posición, obtiene un 4,1 sobre 10. El barómetro de DYM empata a Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso con un 3,7, mientras que Íñigo Errejón cae hasta el 3,2, Santiago Abascal al 2,5 e Irene Montero hasta el 2,4.

La mayoría de los encuestados prefiere que Sánchez esté al frente del Gobierno -un 37,4% al tiempo que un 33,9% apuesta por Feijóo-, lo que supone un aumento en la distancia que separa a ambos líderes. Sin embargo, de celebrarse ahora unas elecciones generales, sería el PP el que se haría con la victoria, con un 30,7% de intención de voto, que le daría entre 126 y 131 escaños. Feijóo podría formar Gobierno con Vox, que se haría con unos 50 escaños, al mantener una intención de voto del 15,3%. Si bien, respecto al mes de febrero se aprecia un alza en los apoyos al PSOE hasta el 28,2%, lo que casi roza el resultado de las últimas generales.