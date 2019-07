"A la Seguridad Social le sienta mejor un presidente socialista que al Real Madrid"

"Parece que a la Seguridad Social le sienta mejor tener un presidente socialista que al Real Madrid". Con este chascarrillo, el secretario de Estado del ramo, Octavio Granado, ha querido destacar durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación del mes de junio que los diez meses con mayores registros de cotizantes en la historia de la Seguridad Social coinciden con gobiernos del PSOE.

Granado, que ha asegurado ser "muy madridista", ha hecho hincapié en que "el Real Madrid nunca gana la Champions con un presidente del Gobierno del PSOE, pero la Seguridad Social siempre tiene los mejores datos con un presidente del Gobierno socialista". Pura coincidencia, pero cierto es que el club merengue no ha levantado nunca la 'Orejona' coincidiendo con la estancia de los socialistas en La Moncloa.

Con esta "broma", el secretario de Estado de la Seguridad Social ha explicado un gráfico bastante representativo en el que figuran los diez meses en los que la Seguridad Social ha registrado el mayor número de afiliados de toda la serie histórica, dos de ellos se corresponden con el actual Gobierno de Pedro Sánchez (mayo y junio de este mismo año 2019) y los otros ocho pertenecen a tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero (en los años 2007 y 2008).

Más allá de la anécdota comparativa, el responsable de dar cuenta de la evolución del empleo en las ruedas de prensa posteriores a la publicación de los datos por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha querido así destacar que este junio se ha superado el récord histórico de cotizantes, con 19.517.697 ocupados en el inicio de la temporada turística.

También ha recordado que desde el momento álgido de la crisis, tomando como referencia el mes de febrero de 2013, se han ganado 3.366.951 afiliados. Esto quiere decir que los términos precrisis ya van a dejar de utilizarse como referencia, según ha explicado, porque ya se han retomado valores anteriores. "España está saliendo de la crisis en número de afiliados, pero por desgracia no en términos de salarios", ha lamentado el máximo responsable de la Seguridad Social.

Pese a que el dato de afiliación de este mes de junio no es tan positivo como el de otros años, Granado ha descartado "agotamientos" en el mercado laboral y ha insistido en que "se está dando una mayor consolidación del empleo". A su juicio, la variación mensual de 75.584 nuevos cotizantes es inferior a la de los últimos tres años porque "es lógico pensar que la aceleración en la creación de empleo no va a ser un fenómeno exponencialmente creciente". En definitiva, lo que hay que pedir a la afiliación es que crezca lo mismo que la población activa, pero "no va a crecer más que el año anterior y que el anterior... porque el mercado de trabajo no es una montaña rusa".