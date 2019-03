Ni el procés ni Colau apean a Barcelona del liderazgo 'startup' en el sur de Europa

"El objetivo es que la ciudad juegue en la ‘champions’ del emprendimiento, las startups y la tecnologia y poco a poco lo estamos consiguiendo", asegura Miguel Martí, CEO de Barcelona Tech City. De hecho, Barcelona se sitúan en quinta posición entre las ciudades europeas cuyas empresas emergentes más dinero recibieron en 2018, con 871 millones, tras las de Londres, París, Berlín y Estocolmo, y según el estudio de Atómico es la tercera Ciudad de Europa, tras Berlín y Londres, más atractiva para los inversores y emprendedores. En este sentido, Barcelona ha tomado claramente la delantera a Madrid, cuyas startups recibieron en 2018 menos de la mitad de dinero que las barceloneses, apenas 371 millones, lo que sitúa a la capital de España en decimotercera posición del ránking europeo. Madrid juega todavía, siguiendo con el símil futbolístico, en segunda división, mientras que la Ciudad Condal, como explicaba Miguel Martí, disputa la 'champions'.

Y ello a pesar de que Madrid concentra unas pocas startups más que Barcelona, 1.235 frente a 1.197, pero "son en general más jóvenes, más pequeñas, menos maduras y levantan menos millones de inversión que las de Barcelona donde el ecosistema de startups lleva más tiempo operando", como consideran en Startupexplore. Y el éxito se produce pese a la inestabilidad política de Cataluña debido al procés o a hechos como las resoluciones del Ayuntamiento de Colau o la Generalitat de Torra en el reciente conflicto del taxi, que han hecho huir de Barcelona a uno de los dos únicos ‘unicornios’ (startups de más de un millón de dólares) españolas, como es Cabify. El otro, Letgo, mantiene su sede en el hub Pier 01 de Barcelona Tech City.

Las startups barcelonesas crean más de 30.000 puestos de trabajo y atraen talento de todas las partes del mundo, ya que el 46% de sus trabajadores foráneos vienen de Europa, el 26% de Latinoamérica y el 6% de Norteamérica, según datos de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), organismo dependiente de la Generalitat, como Barcelona Activa lo es del Ayuntamiento. "Estamos ante un ecosistema que empieza a ser maduro, que crece y se consolida", explica la consejera de Empresa y Conocimiento, Angels Chacón.

Respecto a su financiación, el 21% de las startups barcelonesas ha recibido rondas de inversión superiores al millón de euros. Un 5% de las empresas ha recibido financiación privada de entre 5 y 200 millones de euros; un 45% de las rondas de inversión levantadas por las startups de Barcelona ha sido de menos de 250.000 euros y un 34% ha levantado entre 250.000 y un millón de euros. "Hace cinco años no salíamos en ningún ranking" y ahora Barcelona es el "primer hub tecnológico del sur de Europa y el quinto de todo el continente por detrás de Londres, París, Berlín y Amsterdam", remacha Chacón.

Loa actores del ecosistema tecnológico y de emprendimiento de Barcelona y Cataluña reconocen el efecto llamada y tractor para la inversión de eventos como el MWC (Congreso Mundial de Móviles) o el la 4YFN (4 Years From Now), una plataforma de negocio de startups organizada por Mobile World Capital Barcelona (MWCB) y GSMA, asociación que agrupa a los principales operadores de telefonía del mundo. Eso sí, no aciertan a decir, o no quieren hacerlo, si el procés independentista ha frenado el impulso de este ecosistema. "No tenemos datos de qué hubiera pasado sin esta inestabilidad política", dice Miguel Martí de Barcelona Tech City, "pero nosotros, por ejemplo, mantenemos una excelente relación con todas las administraciones, estatal, autonómica y local, y sin el concurso y la aportación de todas ellas no se hubiera logrado lo que ha logrado y está logrando Barcelona en el mundo del emprendimiento y la tecnología. Un ecosistema abierto al exterior porque no se le pueden poner puertas al campo", sentencia.

Pero, ¿qué es Barcelona Tech City? Sin duda uno de los motivos de la eclosión de Barcelona en los primeros puestos de los hubs tecnológicos europeos. Creada en 2013 por emprendedores de éxito, Barcelona Tech City es una asociación que representa a 800 empresas de los sectores digital y tecnológico con base en Barcelona. Sus principales objetivos son "consolidar la ciudad como hub tecnológico internacional y potenciar la innovación entre los diferentes agentes que componen el ecosistema emprendedor de Barcelona, contribuyendo a posicionar a la ciudad como referente en la escena tecnológica internacional".

Desde Barcelona Tech City se apuesta "por el fomento del emprendimiento, la conexión con el talento de escuelas y universidades y la creación de un marco adecuado legal, fiscal y financiero para la creación y consolidación de proyectos tecnológicos y digitales". Para ello trabaja junto con emprendedores, startups, inversores, grandes empresas, incubadoras, aceleradoras y emprendedores, universidades, escuelas de negocios, medios de comunicación y otros agentes del ecosistema.

Presidida por Miguel Vicente y con Miquel Martí como director general, la Asociación puso en marcha en 2016 el proyecto Pier01 con el objetivo de convertirse en un espacio tecnológico de referencia en Europa. Ubicado en Palau de Mar (La Barceloneta), en sus casi 11.000 metros cuadrados agrupa a 100 empresas y startups con más de 1.000 profesionales y la revista Forbes lo señala como uno de los seis hubs más innovadores del mundo. "Barcelona Tech City está trabajando en el concepto de campus tecnológico urbano similar al impacto que, por ejemplo, tiene el MIT en Boston".

Actualmente ya se ha completado el proyecto de Pier01, en el que se ha seguido la filosofía de incorporación de startups y emprendedores además de proponer un espacio de encuentro de estas con el sector empresarial tradicional y el corporativo con el fin último de facilitar el acercamiento entre ambos entornos. Startups como Letgo, ByHours o Tiendeo, entre otras, y grandes organizaciones como Antai Venture Builder, Nuclio Venture Builder, la Mobile World Capital Foundation con mVentures, Naturgy con el InnovaHub, SEAT con el Metrópolis Lab:Barcelona, el Payment Innovation Hub impulsado por CaixaBank, Samsung, Arval, Visa y Global Payments y The Thinx, el laboratorio 5G de Telefónica y 5GBarcelona, consolidan “un espacio que promueve la innovación y la colaboración entre startups y corporaciones”.

Barcelona Tech City está trabajando para la ampliación del hub, con la incorporación de nuevos emplazamientos y partners para crear un Campus Urbano Tecnológico que incluya diferentes verticales como Blockchain, ciencias de la vida y videojuegos, entre otros. Actualmente se han incorporado dos hubs: Canódromo by Peninsula, especializado en industrias digitales y videojuegos; y The Wellness by Asics, centrado en innovación en wellness, bienestar y deportes.